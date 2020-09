Donosiciel Plus rusza w USA. Władze chcą, by urzędnicy zamienili się w maseczkowych milicjantów

W USA władze nadadzą urzędnikom dodatkowe uprawnienia. Niemal każdy będzie mógł donosić na ludzi nienoszących maseczek.

Burmistrz miasta Nashville (Tennesee) John Cooper chce nadać dodatkowe uprawnienia pracownikom miasta. Dzięki nim pracownicy będą mogli egzekwować przestrzeganie koronawirusowych nakazów i obostrzeń – w tym noszenia maseczek.

Dotychczas nakazy, np. noszenia maseczek, egzekwowała lokalna policja. Teraz, o ile projekt przejdzie, będą mogli to robić wszyscy zatrudnieni w mieście.

Robienie z pracowników miasta zawodowych konfidentów nie podoba się niektórym radnym. Np. Steve Glover stwierdził: „Gdybym był w stanie podsumować to w jednym słowie, to tym jednym słowem byłoby „głupie”. To najbardziej idiotyczna rzecz, jaką w życiu widziałem”.

Najbardziej absurdalny jest natomiast pomysł dania wszystkim urzędnikom uprawnień do… karania. Tym samym pracownicy miasta nie tylko donosiliby na kolegów i mieszkańców, ale również wystawiali im mandaty.

– Wydaje się to dosyć niedorzeczne, szczególnie, że chodzi tutaj zarówno o wydziały od transportu, przez zdrowie, pozwolenia alkoholowe, aż po legislację – wskazuje portal Bezprawnik.pl.

Radni będą głosować nad chorym pomysłem już 15 września. Jeśli projekt przejdzie mogą próbować kopiować go inne miasta.

Źródło: Bezprawnik