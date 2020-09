Dzicy lokatorzy podpalają osiedle? To miała być zemsta za wyrzucenie ich z nielegalnie zajmowanych domów

Hiszpańska Guardia Civil prowadzi śledztwo w sprawie podpaleń, do których doszło w ostatni weekend sierpnia w pobliżu osiedla Eurovillas w położonej 45 km od Madrytu miejscowości Villar del Olmo. Podejrzanymi o podłożenie ognia są dzicy lokatorzy.

Pożar objął kilka domów, spłonęło też 11 samochodów. Wielu mieszkańców osiedla zostało ewakuowanych. Szybka akcja policji i straży pożarnej pozwoliła uniknąć ofiar – napisał dziennik „El Mundo”.

Wśród różnych hipotez dotyczących pożaru władze rozpatrują celowe podpalenie przez dzikich lokatorów, tzw. okupas, z zemsty na sąsiadach, którzy zorganizowali się, aby ich wyrzucić – podała agencja Europa Press.

W Eurovillas 52 domy zostały zajęte przez dzikich lokatorów, a prawowici mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się na kradzieże, przemoc, a nawet groźby śmierci z ich strony. Teraz podejrzewają, że pożar został wywołany celowo, gdyż okupas wcześniej grozili spaleniem całego osiedla.

– Zagrozili spaleniem całego osiedla, kiedy protestowaliśmy przed zajętymi przez nich domami – powiedział jeden z mieszkańców w popularnym programie telewizyjnym Espejo Publico. – Prawie straciliśmy domy – dodał.

Kilka godzin przed wybuchem pożaru kilku okupas zostało usuniętych z nielegalnie zajmowanego domu. – Stawiliśmy im czoła – powiedział Angel, mieszkaniec osiedla cytowany przez „El Mundo”. – Byli niebezpieczni. Przed odejściem powiedzieli, że spalą ten dom i całe osiedle – dodał.

Według informacji sił bezpieczeństwa, pożar w pobliżu Eurovillas objął powierzchnię 2,5 tys. metrów kwadratowych, a 43 mieszkańców z 22 domów zostało ewakuowanych. Ogień gasiło 15 wozów straży pożarnej, członkowie brygady ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych i funkcjonariusze Guardia Civil. Do walki z ogniem użyto śmigłowców.

Marksistowski rząd Hiszpanii zezwala na okupowanie przez dzikich lokatorów niezajmowanych i niezamieszkanych budynków i lokali. W praktyce oznacza to, ze jak ktoś się włamie do czyjegoś domu podczas wyjazdu właściciela np. na wakacje , to niemal nie możliwości usunięcia już takiej osoby.