W odmętach lewackiego postępu. Profesor wyrzucony z uczelni za wymówienie chińskiego słowa, które brzmi jak „rasistowskie nigger”

Amerykański profesor tłumaczył na zajęciach studentom jak wymawiać chińskie słowo „tamten”. Studenci donieśli do niego i został wyrzucony z uczelni.

Greg Patton prowadził zajęcia online w Marshall School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim. w czasie kursu tłumaczył studentom jaka jest różnica w chińskich słowach „ten i „tamten” i jak je wymawiać. W transkrypcji na polski słowo „tamten” można by zapisać jako „nagar”. Wymawiane chińskie słowo brzmi nieco podobnie do tego jak wymawia się słowo „nigger”, czyli uznawane obecnie za rasistowskie określenie murzyna. Patton kilka razy szybko wypowiedział po chińsku słowo „tamten” i oburzeni studenci złożyli na niego donos, oskarżając go o posługiwanie się rasistowskim językiem.

„Niedawno jeden z wykładowców USC podczas zajęć użył chińskiego słowa, które brzmi podobnie do rasistowskich obelg w języku angielskim. Uznajemy to za szkodliwe historycznie i kulturowo użycie języka rasistowskiego ”napisali w donosie studenci.

Patton od razu stracił pracę. Jeszcze nie wiadomo na jak długo. Uniwersytet zapowiedział, ze profesor nie będzie na razie wykładał i prowadził zajęć, a władze uczelni później zdecydują o swym dalszym postępowaniu. W grę wchodzi m.in skierowanie profesora na reedukację, zupełnie jak w komunistycznym Związku Radziecki.

Jednocześnie uczelnia zaoferowała pomoc psychologiczna i wszelkie wsparcie tym studentom, wykładowcom i pracownikom uczelni, którzy poczuli się tym „rasistowskim incydentem” dotknięci.