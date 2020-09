W odmętach lewackiego szaleństwa. By walczyć z rasizmem wprowadzą rasistowskie przepisy

Rada Miasta Birmingham zamierza wprowadzić nowy program rekrutacji pracowników miejskich. Preferencje w zatrudnieniu będą miały mniejszości etniczne i rasowe. Dwa dni po przegłosowaniu pomysłów w mieście doszło do wielkiej bójki, w której jedna osoba zginęła, a co najmniej 10 zostało rannych.

W rządzonym przez lewicę z Partii Pracy Birmingham władze miasta wprowadzają rasistowskie przepisy dotyczące zatrudniania pracowników miejskich. Wszystko to w ramach walki z rasizmem. Ci, którzy są innej rasy niż biała, będą mieli szybszą ścieżkę do zatrudniania. I tak we wszystkich konkursach na posady na ostatnim etapie rekrutacji zawsze musi być co najmniej jeden czarnoskóry, Azjata, bądź inna osoba z mniejszości etnicznych. Ponadto „każdy wybrany radny i każdy pracownik będzie musiał uczestniczyć w obowiązkowych szkoleniach z zakresu równości, które będą się odbywać co najmniej raz w roku”.

Rada Miasta będzie również współpracować z historykami w celu stworzenia nowego programu nauczania dla szkół, podkreślającego tak zwaną różnorodność miasta, a także z „partnerami z sektorów edukacji i społeczności w celu opracowania programu ‚Równości rasowej'”.

Raport przygotowany na zlecenie rady stwierdza, że „bezprecedensowy kryzys społeczno-gospodarczy wywołany przez COVID-19, wraz z ogólnoświatowymi wezwaniami do sprawiedliwości, artykułowanymi przez ruch antyrasistowski Black Lives Matter, wyraźnie pokazał zakres, w jakim niesprawiedliwość, nierówności i dyskryminacja nadal istnieją w naszym społeczeństwie”.

W mieście – za przykładem Londynu – zlustrowane zostaną też wszystkie nazwy placów ulic, budynków, etc pod kątem „równości rasowej”. Te pomniki i nazwy, które „nie spełniają kryteriów równości rasowej i nie odzwierciedlają różnorodności kulturowej miasta” zostaną usunięte bądź zmienione.

Sama Partia Pracy zapowiada, że taka lustracja zostanie przeprowadzona we wszystkich samorządach, w których ma władzę.

Birmingham jest jednym z miast, w którym imigranci, i osoby pochodzące z rodzin imigranckich, stanowią większość mieszkańców. W sobotnia noc, w centrum miasta w dzielnicy homoseksualistów zwanej „gejowską wioską”, doszło do prawdziwej bitwy, w której starli się przedstawiciele różnych mniejszości etnicznych. W bójce na noże i strzelaninie zginęła jedna osoba, a co najmniej 10 zostało poważnie rannych, z czego dwie są w stanie krytycznym.