Żywność coraz droższa. FAO bije na alarm

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) alarmuje, że w sierpniu znowu wzrosły światowe ceny żywności. Było to już trzeci miesiąc wzrostów z rzędu.

Wzrosły głównie ceny ziaren pastewnych, olejów roślinnych i cukru. Według wyliczeń FAO wskaźnik cen żywności osiągnął miesięczny wzrost dla zbóż, nasion roślin oleistych, nabiału, mięsa i cukru średnio 96,1 pkt wobec 94,3 w lipcu.

To jednak nie koniec. FAO wskazuje, że najbardziej zdrożały sorgo, jęczmień, ryż, a także kukurydza z powodu niepokojów o perspektywy zbiorów w Stanach po niedawnych zniszczeniach plantacji w stanie Iowa.

– Wskaźnik cen olejów roślinnych zwiększył się o 5,9 proc. w ciągu miesiąca zbliżając się do poziomu z początku pandemii na świecie. Olej palmowy zyskał na wartości z powodu spodziewanego zmniejszenia produkcji w najważniejszych krajach, co w połączeniu z dużym popytem w imporcie na świecie doprowadziło do zmniejszenia jego rezerw – wskazuje „Rzeczpospolita”.

Natomiast średnie ceny cukru wzrosły od lipca o 6,7 proc. Najmniejszy wzrost cen zanotowały wyroby z mleka, a to za sprawą spadku cen serów i pełnotłustego mleka w proszku z jednej, a wzrostem masła i chudego mleka z drugiej strony.

Również indeks dla mięsa był w miarę stabilny. Spadła bowiem cena wołowiny i drobiu, a wzrosła wieprzowina.

Źródło: Rzeczpospolita