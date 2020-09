Ameryka się budzi. „Nie chcemy być komunistyczną kloaką”

W Vancouver (stan Waszyngton) w ten weekend odbyły się wiece ku czci działacza „Patriot Prayers”, zabitego w starciach osiem dni temu. Tymczasem w Portland trwały z kolei protesty wokół śmierci George’a Floyda.

Patriot Prayer to prawicowa grupa z siedzibą w Vancouver w stanie Waszyngton, podmiejskim mieście w obszarze metropolitalnym Portland. Patriot Prayer została założona w 2016 roku przez Joeya Gibsona. Gibson mówi, że został aktywistą po tym, jak zobaczył ataki na zwolenników prezydentury Trumpa. Grupa organizowała wiece poparcia dla Donalda Trumpa i nie chce być bezczynna wobec ulicznych zadym BLM.

Deklarowanym celem grupy jest wspieranie Pierwszej Poprawki, czyli wolność słowa i „wsparcie konserwatystów na Zachodnim Wybrzeżu”. Patriot Prayer wielokrotnie w ostatnim czasie s cierali się z aktywistami „Antify”. Prawicowi aktywiści zorganizowali 5 września wiec pamięci Aarona Jaya Danielsona, ofiary tych zamieszek, zastrzelonego przez „Antifę” 8 dni wcześniej.

Newly unsealed court records say that self-described anti-fascist Michael Forest Reinoehl hid in a parking garage and followed two supporters of the right-wing Patriot Prayer group moments before fatally shooting one of them. https://t.co/mH5Rlclzik

Danielson był członkiem Patriot Prayer. Media piszą, że jego mordercą był „człowiek udający Antifę”. Portland stało się centrum niemal amerykańskiej wojny domowej. Jeden z prawicowych milicjantów, Chester Doles ma dość „socjalistów” z BLM. Mówi o komunistach i „wewnętrznych terrorystach”.

„Nazywajcie naszych przeciwników socjalistami, a nie działaczami postępowymi. Ci komuniści machają czerwonymi flagami” – dodaje. Powołuje się też na ocenę prezydenta Trumpa, który jednoznacznie zidentyfikował Antifę jako ruch terrorystów.

Facebook Bans Patriot Prayer 6 Days after one of their members was Executed By Antifa

GIbson’s Response: So, Antifa kills one of my guys wearing a Patriot Prayer hat, in downtown Portland, & Facebook’s response is NOT to ban Antifa but ban Patriot Prayer https://t.co/CNNCNUlbj7

