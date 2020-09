Dożynki na Jasnej Górze. Ogólnopolskiego Święta Dziękczynienia Bogu za plony

Na jasnej Górze odbyła się Msza św., będąca głównym punktem tegorocznych Jasnogórskich Dożynek i Pielgrzymki Rolników. Udział brali w niej m.in. prezydent Andrzej Duda, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz liczne pielgrzymki rolników.

W homilii metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda podjął temat sprawiedliwości międzyludzkiej i wzajemnej odpowiedzialności, w których wyraża się troska Boga. „Korzenie sprawiedliwości znajdują się we wzajemnej miłości, która powinna przenikać każdą relację międzyludzką. Prawdziwa miłość rozbudza w człowieku pokorę, poczucie wzajemnego braterstwa i poszanowanie ludzkiej pracy i ludzkiego trudu” – mówił metropolita.

„Trzeba lepiej jednoczyć siły, trzeba lepiej i szerzej współpracować między sobą, między rolnikami. Trzeba lepszego poszanowania produkcji i planowania jej, aby polskie rolnictwo nie było rozczłonkowane, podzielone, czy nawet skłócone, lecz by pozostawało zjednoczone, bo inaczej nigdy nie będziemy w stanie przeciwstawić się czy dotrzymać kroku rolnictwu na Zachodzie” – uznał.

Do postawy solidarności „wzywa nas dzisiejsza uroczystość dożynkowa – abyśmy wszyscy razem poczuli się strażnikami naszej polskiej ziemi, abyśmy z niej uczciwie i sprawiedliwie korzystali i abyśmy umieli dziękować Bogu, że przez ręce tych, którzy ją uprawiają, nie brakuje nam codziennego chleba, który rodzi się z ciężkiej, wytężonej pracy” – mówił arcybiskup Wojda.

Metropolita zwrócił uwagę na negatywne zjawiska wyludniania się i starzenia wsi w wielu regionach Polski – „ziemia tam coraz bardziej zarasta, bo nie jest uprawiana”. Dodał, że to „w dużej mierze to efekt deprecjonowania wsi w dziesięcioleciach powojennych i ucieczki młodzieży do miast.

Hierarcha pochwalił politykę rolną rządu, dotacje i odszkodowania za klęski żywiołowe. Dodał jednak, że „można lepiej planować produkcję rolną; pojawia się szersza możliwość uczciwego zbytu produktów rolnych.”

38 lat tradycji

W przemówieniu na początek Mszy św., prezydent Andrzej Duda deklarował, że zrobi wszystko, aby rolnicy nie tylko mogli „spokojnie pracować”, ale również, by polska wieś jak najlepiej się rozwijała.

Organizowane od 38 lat jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Na zakończenie uroczystej sumy święcone są wieńce żniwne, przynoszone przez delegacje rolników ubrane w regionalne stroje.

W tym roku – wobec ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa – obchody Ogólnopolskiego Święta Dziękczynienia Bogu za plony zgromadziły tylko kilka tysięcy wiernych.

Na zakończenie uroczystości krajowy duszpasterz rolników i pszczelarzy bp Edward Białogłowski dziękował Bogu, za – jak mówił – św. Jana Pawła II w setną rocznicę jego urodzin, za wymodlony na Jasnej Górze 100 lat temu Cud nad Wisłą, za powiew Ducha Świętego nad Polską 40 lat temu i za przemiany, które przyniósł: zryw, którego owocem stała się Solidarność i Solidarność rolników indywidualnych.

