Kolejny idiotyzm w „stolicy Europy”. Zmieniają nawet nazwę tunelu

Można by podejrzewać, że radnych zainspirował sam Zygmunt Freud, wszak ten skojarzyłby z pewnością tunel występujący w marzeniach sennych właśnie z „czynnikiem” kobiecym. Politycy z Brukseli Radni nie są chyba jednak zwolennikami psychoanalizy, ale po prostu politycznej poprawności.

Nie podoba im się, że tylko 6,1% brukselskich ulic nosi obecnie imię kobiety. Dlatego obywatele stolicy Belgii będą mogli składać propozycje nazw, aby zmienić także nazwę najdłuższego tunelu w kraju. Bruksela dąży do feminizacji swoich arterii, a na dodatek Leopold II ma ostatnio przez ruchawkę Black Lives Matter, złą prasę i nie najlepszą opinię.

Jak donosi dziennik Le Soir, mieszkańcy Brukseli mogą zgłaszać nowe propozycje nazw tunelu, ale patronem musi być niewiasta. Ma to „symbolicznie wzmocnić miejsce kobiet w przestrzeni publicznej”.

Belgijski dziennik „Bruxelles Mobilité” zamieszcza wypowiedź regionalnego ministra ds. Równych Szans, pani Nawal Ben Hamou – „Jesteśmy przekonani, że nasz egalitarny region wymaga feminizacji przestrzeni publicznej”.

Jej inicjatywę wspiera też lokalna minister ds. komunikacji miejskiej i bezpieczeństwa drogowego Elke Van den Brandt. Ta polityk Partii Zielonych także uważa, że Belgia na „nadrabiać zaległości”.

„Komisja ekspertów” na podstawie zgłaszanych „patronek” sporządzi listę propozycji. Obywatele mają możliwość składania propozycji do końca września na stronie internetowej Bruxelles Mobilité.

O wyborze nazwisk na proponowaną listę decyduje komisja złożona z członków organizacji feministycznych, stowarzyszeń specjalizujących się w „dekolonizacji przestrzeni publicznej”, a także dwóch ekspertów akademickich.

Na zaakceptowane przez nich propozycje żeńskich nazw tunelu będzie można zagłosować w listopadzie. Tunel jest obecnie remontowany. Ma zostać oddany w pełni do użytku w połowie 2021 r., ale już z nową nazwą.

W tym miejscu przypomina się stary radiowy żart o Murzynie, który wchodzi do przedziału, a dziadek się pyta – co to? Tunel? W końcu taki sam purnonsens, jak działalność „równościowa” władz Brukseli…

