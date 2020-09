Nie tylko Amerykanie i McCarthy, ale także Francuzi szpiegowali komunizujących aktorów

Kanał telewizyjny France 2 sięgnął w swoim reportażu o parze znanych aktorów sięgnął po dokumenty wywiadu z lat powojennych. Okazuje się, że aktorska para Montand-Signoret była przez długie lata pod nadzorem i obserwacją służb wywiadowczych.

Yves Montand i Simone Signoret przez lata wspierali ruch „postępowy” i komunistów na całym świecie. Jednak działali – jak się okazuje – pod bardzo ścisłą obserwacją francuskich służb wywiadowczych.

Odtajnione akta wyciągnięte z archiwum komendy paryskiej policji to teczka o zawartości tylko 70 stron. To zapewne tylko niewielka część dokumentów. Dotyczą politycznego zaangażowania Ivo Liviego i Simone Kaminker (to prawdziwe nazwiska piosenkarza i aktorki). Agenci wywiadu pozwalają sobie na dość mocne komentarze na temat ich prywatnego życia. Montand to „kobieciarz”, Signoret – „łatwa kobieta”.

Sporo zapewne w tym prawdy. Parę zapoznała Edith Piaf. Sama była wcześniej kochanką Montanda, a cała trójka przyjaźniła się dalej. Montand romansował też z Marilyn Monroe.

Inwigilację pary prowadził agent ukryty pod numerem „88”. Funkcjonariusz policji odpowiedzialny za nadzór śledził Yvesa Montanda i Simone Signoret przez dziesiątki lat. Podkreślał ich związki z „partią komunistyczną”. W latach pięćdziesiątych obydwoje mocno się angażowali w popierania PCF. Ich zapał trochę zgasł po ujawnieniu stalinowskich zbrodni. Montand po latach wsparł nawet polską „Solidarność”.

Życiorysy aktorów-imigrantów

Ojciec Montanda, a właściwie Liviego pochodził z Włoch. Twierdził, że uciekł przed Mussolinim, ale w rzeczywistości ten doszedł do władzy rok później. Montand wychowywał się w Marsylii. Nabył tam poglądów skrajnie lewicowych.

W 1944 r., jeszcze w czasie okupacji, został odkryty i wylansowany przez starszą od niego o 6 lat Édith Piaf, z którą miał też romans. Na dużym ekranie zadebiutował w 1944 roku. Najwybitniejsze kreacje stworzył w filmach politycznych Costy Gavrasa oraz psychologicznych Claude’a Sauteta.

W 1951 roku ożenił się z aktorką Simone Signoret, grając z nią wielokrotnie w filmach, aż do jej śmierci w 1985 roku. Zmarł na atak serca. Miał jednego syna, ale ze związku ze swoją asystentką.

Z kolei Simone Signoret urodziła się w Niemczech w 1921 oku jako Simone Kaminker. Jej ojcem był tłumacz André Kaminker, Żyd pochodzenia polskiego. Jeszcze jako dziecko wyemigrowała z rodzicami do Paryża. W czasach niemieckiej okupacji zaczęła statystować w filmach. Później grała w wielu francuskich, brytyjskich i amerykańskich produkcjach.

Jej pierwszym mężem był reżyser i producent filmowy Yves Allégret. W 1951 wyszła drugi raz za mąż za Yves’a Montanda. W 1954 roku Signoret i Montand kupili nieruchomość w Autheuil-Authouillet w Normandii. Rezydencja stała się później miejscem spotkań lewicowej elity. Bywali tu m.in. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, lewicowy działacz i aktor Serge Reggiani, Pierre Brasseur, Luis Buñuel, hiszpański komunista Jorge Semprún.

We wrześniu 1960 roku para podpisała tzw. Manifest 121 zatytułowany „Deklaracja o prawie do niesubordynacji w wojnie algierskiej”. W latach siedemdziesiątych Simone Signoret i Montand grali wiele ról w lewicowych filmach politycznych. Ich zaangażowanie po stronie komunizmu przekraczało znacznie rolę „pożytecznych idiotów”. Ujawnienie dokumentów tajnych służb pokazuje, że państwo francuskie doskonale zdawało sobie z tego sprawę.

Célèbre pied à terre de Montand et Signoret baptisé « La Roulotte »…😊 pic.twitter.com/u5D4nf3c7S — Nikolaos (@Nikolao62897889) August 31, 2020

Une photo officielle de #Signoret et de #Montand en 1956 prise à #Moscou.L’actrice se souvient:«Montand me désignait quelque chose au loin.Elle avait également paru dans la presse française,mais avec cette légende:« Regarde cette fumée,là-bas, Simone,c’est Budapest qui flambe… » pic.twitter.com/shrJJvUARC — luc Lévy (@LucfrancoisLevy) August 25, 2020

Źródło: France Info