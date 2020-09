NIEOFICJALNIE. Z Lewicy do Hołowni. Posłanka Gill-Piątek opuszcza Wiosnę Roberta Biedronia

Po tym, jak Robert Biedroń ośmieszył siebie i Lewicę swoim wynikiem w wyborach prezydenckich, jego partia zaczyna się sypać. Nieoficjalnie posłanka Hanna Gill-Piątek opuszcza Wiosnę i dołącza do Polski 2050 Szymona Hołowni.

„Wirtualna Polska” nieoficjalnie dowiedziała się o tym niespodziewanym transferze. Gill-Piątek jest posłanką od 2019 roku. Od kilku lat działa w Wiośnie Roberta Biedronia, a wcześniej była działaczką Zielonych. Po sojuszu Wiosny z postkomunistami z SLD i neomarksistami z Razem została członkiem klubu Lewicy w Sejmie.

Portal „WP” twierdzi, że decyzja o przejściu Gill-Piątek do ruchu Hołowni jest już przesądzona. To mocno pokazuje, że choć sam Hołownia zasłynął jako dziennikarz katolicki, to jest ruch jest mocno lewicowy.

Gill-Piątek była z ramienia Lewicy wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Migracyjnej i Integracyjnej; członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym oraz przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Miast, członkiem Komisji Finansów Publicznych, działającej w jej ramach Podkomisji stałej ds. monitorowania systemu podatkowego; Komisji Infrastruktury oraz Podkomisji stałej do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Jeśli posłanka rzeczywiście przejdzie do Polski 2050, to Hołownia będzie miał w Sejmie swoją pierwszą reprezentantkę.

Źródło: wp.pl