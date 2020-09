PiS do roboty. Blokada Warszawy. Ekofanatycy, jak w Wielkiej Brytanii, zmieniają się w ekoterrorystów

Ekofanatycy z Extinction Rebellion (XR) zablokowali dziś centrum Warszawy. Dzień po tym jak rząd brytyjski oznajmił, iz rozważa uznanie XR za zorganizowana grupę przestępczą.

Od kilku dni życie w Wielkiej Brytanii paraliżowane jest przez ekofasztów z Extinction Rebellion. Do Polski z Zachodu zawleczone będzie też wszytko co głupie, szkodliwe i groźne. Tak więc i u nas zaczynają działać ekofanatycy z tej organizacji. W poniedziałek przed południem zablokowali centrum Warszawy. Rozsiedli się na jezdni ulicy Świętokrzyskiej za nic mając to, że blokują ludzi w komunikacji miejskiej, w samochodach, którzy są w drodze do domu, czy do pracy etc. Banda ekofanatyków mniema, że z powodu własnych urojeń i obsesji na temat globalnego ocieplenia ma prawo utrudniać innym życie.

Ekofaszyści z Extinction Rebellion zw sobotę zablokowali w Wielkiej Brytanii drukarnie prasowe tak, że do punktów sprzedaży nie trafiły gazety. Zablokowali Londyn, drogi, autostrady. Aresztowano ponad 80 osób. Ekofaszyści zapowiadają, że będą paraliżować życie w Wielkiej Brytanii jeszcze przez kilka dni.

To nie pierwsze ich akcje. Ekofaszyści w kilku poprzednich akcjach całkowicie zablokowali Londyn, w tym transport miejski z metrem włącznie. Wypuszczając drony sparaliżowali londyńskie lotnisko Heathrow. Ekofaszyści niszczą też zabytkowe budynki mażąc na nich swoje hasła. Dwa tygodnie temu zanieczyścili czerwoną farbą wody w londyńskich fontannach.

Rząd brytyjski uznał, że dokonują zamachu na demokrację i wolna prasę. Jak wynika ze źródeł rządowych cytowanych przez Press Association i „Daily Telegraph” premier Johnson i minister spraw wewnętrznych Priti Patel zwrócili się do rządowych ekspertów, aby zastanowić się nad możliwością innego niż obecne traktowania Extinction Rebellion w świetle prawa. To pozwoliłoby na wydawanie zakazu protestów w niektórych miejscach, a jedną z rozważanych opcji ma być nawet uznanie XR za zorganizowaną grupę przestępczą.

Extinction Rebellion w Wielkiej Brytanii jest świetnie zorganizowana i widać, że jest też hojnie finansowana. Ekofaszyści z tej grupy w ciągu 2 lat kilka razy sparaliżowali Wielką Brytanię. Ten sam schemat zaczyna być widoczny w Polsce. To dokładnie ta sama organizacja, z tymi samymi kłamliwymi hasłami, strojami, barwami etc. Prędzej czy później bandy w Polsce sięgną po terrorystyczne metody takie jak Wielkiej Brytanii. PiS powinien wreszcie przestać tchórzyć wobec zagranicznych organizacji, hojnie z za granicy finansowanych i nie pozwolić na rozprzestrzenianie się tej zarazy po Polsce.

PiS od lat nie radzi sobie z niemiecką firmą lobbistyczną nazywaną Greenpeace. Za chwilę zaś nie poradzi sobie z ekofaszystami z Extinction Rebellion, którzy pod pozorem walki z Jakimś urojonym globalnym ociepleniem paraliżują i niszczą życie innym ludziom. XR to tylko kolejna odmiana marksistowskich ruchów jak Antifa, czy BLM, które chcą całkowicie obalić porządek społeczny.