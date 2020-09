Pracownicy miasta będą egzekwować koronawirusowe obostrzenia? „Najbardziej idiotyczna rzecz, jaką w życiu widziałem”

Władze amerykańskiego Nashville chcą nadać dodatkowe uprawnienia pracownikom miasta. Wszystko po to, aby mogli oni egzekwować przestrzeganie koronawirusowych nakazów i obostrzeń. O projekcie poinformował „News Channel 5”.

Biuro Johna Coopera, burmistrza Nashville w Tennesee, chce wprowadzić nowe uprawnienia dla pracowników miasta – dla wszystkich wydziałów. Jeśli projekt wszedłby w życie, mogliby weryfikować przestrzeganie obostrzeń.

Do tej pory m.in. nakaz noszenia maseczek egzekwowała miejscowa policja. Teraz takie uprawnienia mieliby dostać także cywilni pracownicy miasta. Pomysł wzbudza wiele kontrowersji. Radny Steve Glover nazwał go wprost nadużyciem.

– Gdybym był w stanie podsumować to w jednym słowie, to jedno słowo byłoby „głupie”, to najbardziej idiotyczna rzecz, jaką w życiu widziałem – dodał.

Wachlarz departamentów, których pracownicy mieliby dostać nowe uprawnienia jest bardzo szeroki – od wydziału transportu, poprzez zdrowie, czy pozwolenia alkoholowe, aż po legislację. Z informacji przekazanych przez biuro burmistrza Coopera wynika bowiem, że chodzi o: Nashville Police Department, Department of Law, Public Health, Beer Permit Board, Davidson County Fire Marshal’s Office, Codes Department oraz Transportation Licensing Commission. Mogliby nie tylko egzekwować koronawirusowe rygory, lecz także karać mieszkańców.

Propozycja zostanie poddana pod głosowanie podczas posiedzenia, które odbędzie się 15 września. Część radnych już oświadczyła, że jest przeciwna temu pomysłowi. Inni podkreślali, że chcą złagodzenia proponowanych przepisów.

