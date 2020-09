Ta sprawa zaszokowała Wyspiarzy. Nożownik z Birmingham zatrzymany

27-latek został zatrzymany w dzielnicy Selly Oak w Birmingham ok. godz. 4 nad ranem – podała policja w hrabstwie West Midlands. Podobno zaatakował swoje ofiary… „przypadkowo”.

W niedzielę wieczorem policja nadała nagranie z kamer przemysłowych i otrzymała „wiele sygnałów”. Jeden z tropów zaprowadził funkcjonariuszy do dzielnicy Selly Oak, gdzie odnaleziono podejrzanego mężczyznę.

„Aresztowaliśmy mężczyznę podejrzanego o morderstwo i siedem zarzutów usiłowania zabójstwa w związku z atakami z użyciem noża w Birmingham” – podała policja na Twitterze.Dwie spośród rannych osób – kobieta i mężczyzna – doznały poważnych obrażeń, ale ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo.

Według ustaleń wstępnych śledztwa, nic nie potwierdza hipotezy terrorystycznej, „przestępstwa z nienawiści”, ani konfliktu między gangami.

#BREAKING | We've arrested a man on suspicion of murder and seven counts of attempted murder in connection with the #BirminghamStabbings.

The man, 27, was held at an address in Selly Oak, #Birmingham, at around 4am today.

Full story ⬇️https://t.co/T33UdTbLhG

— West Midlands Police (@WMPolice) September 7, 2020