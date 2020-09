Uwaga na kontrole w związku z abonamentem RTV! Kolejne miliony „rekompensaty” dla mediów publicznych

Sypią się wysokie kary za niepłacenie abonamentu RTV. Najwyraźniej 2 mld zł „rekompensaty” dla mediów publicznych to za mało.

Jak donosi serwis biznes.info, Poczta Polska i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji „sprawdzają osoby, które zakupiły telewizor, ale nie zgłosiły go do rejestru i wymierzają im wysokie kary za niepłacenie abonamentu RTV”.

Od początku roku do sierpnia podczas takich kontroli wykryto nieprawidłowości u ok. 10 tys. osób. W sumie nałożone na obywateli kary wyniosły przeszło 6 mln zł. Niepłacenie abonamentu RTV jest zagrożone grzywną w wysokości 30-krotności miesięcznej kwoty abonamentu, czyli 681 zł.

W sierpniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała o podwyższeniu abonamentu od 2021 roku. Miesięcznie za radio zapłacimy 50 groszy więcej, a za telewizję – 1,80 zł. Osoby, które posiadają samo radio zapłacą od stycznia nie 7 zł, a 7,50 zł, natomiast, ci którzy mają i radio i telewizor, albo sam telewizor będą musieli oddać nie 22,70 zł, a 24,50 zł. Zniżka w wysokości 10 proc. przy opłaceniu abonamentu za dłużej niż miesiąc została utrzymana. Osoba, która opłaci radio na cały rok wyda więc 81 zł, a za radio plus telewizor, albo sam telewizor 264,60 zł. Kara za niepłacenie abonamentu wzrośnie do 735 zł. To kolejny wzrost za czasów rządów PiS. Poprzednia podwyżka miała miejsce w 2016 roku.

Źródła: biznes.info/nczas.com