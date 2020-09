„Czajka”, czyli przeżyjmy to jeszcze raz. Rusza budowa mostu pontonowego na Wiśle

Dzisiaj rusza budowa mostu pontonowego na Wiśle po awarii oczyszczalni „Czajka”. Przeprawa ma się składać z sześciu części. Koszty jej budowy i utrzymania pokryje miasto Warszawa.

Most pontonowy na Wiśle zbudują wojskowi z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego oraz z 2. Pułku Saperów z Kazunia. W akcji udział weźmie około 50 żołnierzy.

– Przeprawa będzie składać się z sześciu części i liczyć 245 metrów długości. W urządzenie i utrzymanie mostu zaangażowanych zostanie ok. 50 żołnierzy, a w przewiezienie sprzętu ponad 100 – mówił PAP ppłk Piotr Kranz z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego.

Budowa mostu pontonowego na Wiśle ma się rozpocząć dzisiaj i zakończyć do czwartku 10 września. Most ma podtrzymywać dwa alternatywne rurociągi odprowadzające ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do „Czajki”.

Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński poinformował, że budowa bypassa ma potrwać cztery tygodnie. W tym czasie zaplanowano także rozpoczęcie realizacji przewiertów pod dnem rzeki. Tam zostaną zamontowane rury, które przejmą przesył ścieków i pozwolą na demontaż tymczasowego rurociągu na moście pontonowym. Następnie naprawiany będzie również kolektor, który uległ awarii.

Do kolejnej awarii rurociągu doszło w sobotę 29 sierpnia, niemal równo w rocznicę pierwszej usterki. W rezultacie od tamtej pory trwa „awaryjny zrzut ścieków” do Wisły. Nieczystości są poddawane ozonowaniu i mechanicznemu oczyszczaniu. Tegoroczna awaria jest jednak o wiele poważniejsza niż ta sprzed roku.

Podczas naprawiania ubiegłorocznej awarii także funkcjonował most pontonowy na Wiśle. Jego budowa pochłonęła 35 mln zł. Dodatkowo każdy dzień eksploatacji kosztował ok. 50 tys. zł. Decyzję o budowie mostu podjął wówczas premier Mateusz Morawiecki.

