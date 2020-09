Lewica chce cenzury w Polsce. „Są osoby, którym nie powinno się udzielać głosu” [WIDEO]

Gorąca dyskusja podczas programu TVP Info w Studio Polska. Karol Wilkosz z partii KORWiN powiedział kilka słów prawdy na temat lewicowej chęci do cenzurowania, a przedstawiciele tej formacji szybko potwierdzili jego słowa.

Sobotnia dyskusja w TVP Info dotyczyła mowy nienawiści, czyli cenzury pod nowym pretekstem wprowadzanej przez lewicę. Karol Wilkosz, przedstawiciel partii KORWiN zauważył, że aby walczyć z mową nienawiści, ktoś będzie musiał decydować co nią jest.

W programie omawiano między innymi postulaty „młodych ponad podziałami”. Te zostały opublikowane na stronie Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. – 21 autorów zinterpretowało 21 postulatów MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI – czytamy.

Postulaty od 9 do 15 nawołują wprost do wprowadzenia cenzury. Są wsród nich:

9. Nie chcemy, aby wolność słowa była pretekstem do krzywdzenia drugiego człowieka.

10. Prosimy, by na nienawiść nie odpowiadać nienawiścią.

11. Chcemy równego traktowania wszystkich orientacji seksualnych.

12. Zaprzestańmy dyskryminacji na tle etnicznym i rasowym.

13. Żądamy równouprawnienia płci.

14. Chcemy zaprzestania dyskryminacji poglądów politycznych.

15. Skończmy z szerzeniem piętnujących stereotypów w społeczeństwie.

Walka z nienawistnikami

– Postulat 9 jest chyba najbardziej bezczelny, bo on mówi o tym, żeby pozbyć się jakiegoś języka nienawiści, czyli musimy wprowadzić instytucję cenzury, która istniała w PZPR-ze – mówił Wilkosz.

– Ktoś musi walczyć z tą nienawiścią. Będzie to pewnie jakiś komisarz z Platformy albo z SLD i będzie on decydował co jest dobre, a co jest złe. Będzie mógł ograniczać nam wolność słowa, a pewnie będzie to ktoś taki, kto będzie ograniczał wolność słowa w taki sposób, abyśmy nie mogli wyrażać opinii tak, żeby nie utracili władzy – wskazywał.

Cenzura niewłaściwych osób

Na słowa Karola Wilkosza odpowiedziała młoda przedstawicielka Lewicy, która twierdziła, że ktoś dał niewłaściwym osobom wolność słowa. – Te niewłaściwe osoby są zapraszane do mediów. Na przykład osoby, które mają przeszłość w Młodzieży Wszechpolskiej, są zwykłymi faszystami – grzmiała oburzona.

Karol Wilkosz próbował się dowiedzieć, czy zatem chce cenzury. – No bo ktoś musi decydować, kto może być dopuszczony do głosu – zauważył słusznie. Po chwilowym harmidrze młoda lewaczka doszła do głosu i stwierdziła, że nie chce cenzury, ale uważa że są osoby, którym nie powinno udzielać się głosu.