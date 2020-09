Lewica pastwi się do samego końca, a nawet dłużej. Zniszczyli pomniki, opluli pamięć, wykopali z grobu, a na koniec zabrali rodzinie gen. Franco majątek

Zbudowany w latach 1893–1907 pałacyk w ubiegłym roku został uznany przez regionalne władze Galicji za zabytek. Na początku września 2020 roku hiszpański wymiar sprawiedliwości wydał wyrok, który nakazuje sześciu wnukom Francisco Franco zwrot rzekomo „nielegalnie nabytej” posiadłości.

Franco zmarł w 1975 roku i od tego czasu z posiadłości korzystała jego rodzina. Razem z upływającym czasem i niszczeniem pamięci pogromcy komunistów, metodą „salami” usuwano wszystkie jego ślady. Generalissimus został nawet wyrzucony z grobu w kościelnym mauzoleum, a jego rodzina z domu.

Sąd w La Coruña ​​orzekł na podstawie skargi złożonej w zeszłym roku przez hiszpański rząd socjalistyczny, że pałacyk ze względu na „znaczenie dla kultury” powinien być dostępny publicznie.

Potomkowie gen. Franco odwołali się od tej decyzji i sprzeciwili przeprowadzce. Zaskarżyli też naruszenie praw do „własności prywatnej”. Posiadłość została scedowana w ramach darowizny na rzecz organizacji frankistowskiej w 1938 r. Ta oddała dom swojemu przywódcy.

Sąd uznał darowiznę z 1938 roku za „nieważną”. Uznano także, że legalizacja notarialna z transakcji w 1941 roku, była czystym „pozorem”. To kolejny dowód na ideologizację lewicową wymiaru sprawiedliwości w Europie.

Sąd skazał rodzinę Franco na zwrot budynku, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie nieruchomości. I tak dobrze, że nie kazali jeszcze płacić „zaległego czynszu” od 1938 roku…

A maxistrada Marta Canales declara na sentenza a nulidade "da doazón" efectuada en 1938 do “predio denominado Torres ou Pazo de Meirás ao autoproclamado xefe do Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer do requisito esencial de forma".https://t.co/qQgxMiU9og

via @NosDiario

— Xesús Cociña Souto (@COQUINAM) September 2, 2020