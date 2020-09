Niemcy czekają na kolejnych migrantów. Ustawili im już krzesełka przed Reichstagiem

Liczba 13 tys. nie jest przypadkowa. Tyle osób liczy przepełniony obóz dla migrantów Moria na wyspie Lesbos. Akcję zorganizowało kilka lewicowych organizacji pozarządowych. Odbyła się7 września.

Happening z krzesłami urządziły takie stowarzyszenia jak Seebrücke, Sea-Watch, Campact i #LeaveNoOneBehind. Krzesła miały symbolizować uchodźców żyjących w katastrofalnych warunkach sanitarnych w ośrodkach w Grecji. W obozie Moria, który zaplanowano na 2800 miejsc, mieszka właśnie ponad 12700 osób.

Była to forma nacisku na Bundestag, bo zdaniem tych organizacji władze federalne ostatnio wstrzymują przyjmowanie migrantów. Od początku roku trafiło do Niemiec z obozów retencyjnych na południu Europy „tylko” 465 migrantów, głównie chore dzieci z rodzinami. Tymczasem tylko rządzony przez lewicę Berlin deklaruje przyjąć ponad tysiąc nowych „gości”.

"After the pictures with right-wing extremists in front of the Reichstag building went around the world in the last days, we want to show what belongs in front of this building instead: a protest for the respect of human rights." – Doreen, Sea-Watch spokesperson#LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/XkykJVL4HI

