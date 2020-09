Prawybory prezydenckie w PiS w 2025 roku? „Beata Szydło lub Agata Korhauser-Duda”

„Super Express” ustalił, że PiS sonduje, kogo wystawić w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Wymieniane są dwie poważne kandydatki: Beata Szydło i Agata Korhauser-Duda.

Trzeci raz PiS nie będzie mógł wystawić w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudy. W partii Jarosława Kaczyńskiego już zastanawiają się nad tym, z kim Prawo i Sprawiedliwość mogłoby po raz trzeci wygrać walkę o fotel głowy państwa.

– Dziś w partii mówi się m.in. o Beacie Szydło – zdradził redakcji „Super Expressu” Ryszard Czarnecki.

To jednak nie jedyna kandydatka. „Kandydatka” jest tu słowem-kluczem, bo PiS najwidoczniej ma ambicje umieszczenia w Pałacu Prezydenckim pierwszej kobiety.

– Agata Duda byłaby ciekawą kandydaturą i jestem za – powiedział „SE” inny polityk z partii rządzącej.

Gdyby to Agata Kornhauser-Duda została prezydentem, to rodzina Dudów mogłaby w sumie spędzić w Pałacu Prezydenckim nawet 20 lat. Byłby to ewenement w historii polskiej polityki.

