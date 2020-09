Prezydent Serbii nie wiedział, co podpisuje? Jego mina była bezcenna [WIDEO]

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że Serbia i Kosowo, po dwóch dniach negocjacji w Waszyngtonie, zdecydowały się na normalizację wzajemnych stosunków gospodarczych. Transmisja z wydarzenia była emitowana w amerykańskich mediach.

W trakcie wystąpienia Trumpa z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem i premierem Kosowa Avdullahem Hotim doszło jednak do zaskakującego wydarzenia. W trakcie swojej przemowy Trump stwierdził, że Serbia jest zdecydowana przenieść swoją ambasadę w Izraelu do Jerozolimy.

Ponadto Trump stwierdził, że Kosowo i Izrael zgodziły się nawiązać stosunki dyplomatyczne. O ile ta druga sprawa nie wzbudziła kontrowersji, to reakcja prezydenta Serbii była nad wyraz wymowna.

Dobre :) Wygląda na to, że prezydent Serbii, nie wiedział, że zobowiązał się do przeniesienia ambasady w Izraelu do Jerozolimy. To była uroczystość w czasie której przywódcy Serbii i Kosowa podpisali porozumienie o normalizacji stosunków gospodarczych. pic.twitter.com/VyuDxiPAdq

