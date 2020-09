Wojska NATO ćwiczą wspólnie z Gruzinami. Są też tam Polacy [VIDEO]

Wspólne manewry wojskowe NATO i Gruzji rozpoczęły się w tym kraju w poniedziałek 7 września. Tbilisi poważnie traktuje swój akces do Sojuszu Atlantyckiego.

W ćwiczeniach bierze około 2800 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. Noszą one nazwę Noble Partner 2020 i odbywają w ośrodkach szkoleniowych w Vaziani i Camp Norio pod Tbilisi.

Manewry są „najważniejszym elementem wysiłków na rzecz integracji euroatlantyckiej Gruzji” – ocenił premier tego kraju Guiorgui Gakharia na ceremonii rozpoczęcia ćwiczeń. Dodał, że te działania są „gwarancją pokoju w naszym kraju” i „nie są skierowane przeciwko nikomu”. Manewry potrwają do 18 września.

Gruzja liczy na przystąpienie do NATO, czemu stale sprzeciwia się Moskwa. Uważa ten region za swoją tradycyjną strefę wpływów. W sierpniu 2008 roku doszło do konfliktu i wojny Rosji i Gruzji, której położyła kres m.in. wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego z prezydentami naszego regionu Europu w Tbilisi.

Nie rozwiązany pozostaje do dzisiaj status zbuntowanych Abchazji i Osetii Południowej. NATO organizuje wspólne ćwiczenia, ale wejście Gruzji do Sojuszu to nadal sprawa przyszłości.

Georgia should be a Member of NATO now. Black Sea should be the top regional priority for NATO now. Kremlin uses the Black Sea and its illegally annexed Crimean bases as the 'launching pad' for its malign efforts in Syria (which put 4 million refugees into TUR/Europe) and Libya. https://t.co/0f4M6ItGtZ — Ben Hodges (@general_ben) September 2, 2020

Demonstration of Noble Partner 2020 at Vaziani military base 200 paratroopers of the #UnitedStates Army 173rd Airborne Brigade parachuted into Vaziani Training Area in #Georgia pic.twitter.com/XPTPJp0wrc — Formula NEWS | English (@FormulaGe) September 1, 2020

Georgian Defence Ministry publishes footage of the transfer of military equipment of the US Armed Forces involved in the Noble Partner #2020 exercises to the place of the maneuvers. pic.twitter.com/L6Pr0q0GWJ — Sapna Singh Guleria (@SapnaSngh) September 6, 2020

Źródło: AFP