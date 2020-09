Ziobro chce opodatkować media. Haracz od reklam zamiast dekoncentracji i repolonizacji?

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry ma nowy pomysł na to, jak „uregulować” media w Polsce. Jest pomysł nałozenia na media podatku od reklam.

Na początku obóz rządzący planował repolonizację i dekoncentrację mediów. Ten projekt nie spodobał się ambasador USA Georgette Mosbacher, która, jak rasowy gubernator na prowincji, przywołała polskich polityków do porządku. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry ma teraz nowy pomysł. Skoro nie mogą mediów zdekoncentrować, to spróbują na nich zarobić.

Obóz, który przecież nie nakłada i nie podnosi podatków, ma ponoć pomysł na nowy podatek. Media miałyby płacić procent od przychodów reklamowych.

Może tym razem – by nie wyszło przypadkiem, że PiS wprowadza podatek – nazwą go wprost haraczem? Będzie to dobrze wyglądało obok wszystkich tych „opłat” i „danin”.

– Ten podatek płaciłby każdy, kto sprzedaje reklamy: media braci Karnowskich tak samo jak TVN – powiedział „DGP” anonimowy informator zbliżony do kierownictwa Solidarnej Polski.

Kto najbardziej odczuje podatek? Oczywiście, że klienci. Podrożeją pakiety telewizji czy prasa. Przeciętny wyborca PiS zrzuci to jednak na tych złych prywaciarzy, podłych kapitalistów, którzy podnoszą ceny z chciwości.

Trudno też uwierzyć w to, że media propisowskie ucierpią tak samo, jak te mniej przychylne władzy. Spółki Skarby Państwa zapewne szybko zintensyfikują reklamowanie się w poszczególnych mediach i różnica się wyrówna.

Źródło: „DGP”