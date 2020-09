Bezwstydne i cyniczne CNN. Szef stacji proponował Trumpowi pomoc w kampanii w 2016 roku

Szef CNN miał w 2016 roku proponować pomoc Trumpowi w kampanii wyborczej. Żenujące i bezwstydne zachowanie ujawnił były prawnik Donalda Trumpa.

Michael Cohen, były osobisty prawnik Donalda Trumpa skazany za przestępstwa finansowe wydał książkę w której opisuje swoje relacje z nim. Cohen od dwóch lat mówi też jak najgorzej o Trumpie, ale teraz zaczyna demaskować inne figury ze świata amerykańskich elit.

Nikt nie ma wątpliwości, że Cohen jest dość obrzydliwą postacią – nielojalnym szpiegiem, donosicielem, który wszystkich nagrywał by mieć na nich haki. Teraz okazuje się, że Cohen ma tez haki na przeciwników Trumpa i zaczyna je ujawniać.

Tucker Carlson, gwiazdor telewizji Fox News udostępnił w programie nagranie z rozmowy jaką wiosną 2016 roku Cohen – prawnik ubiegającego się wówczas o nominację Republikanów Trumpa odbył z szefem CNN Jeffe Zuckerem, z którym od wielu lat zna się doskonale. Szef CNN zaproponował pomoc stacji w kampanii wyborczej, zdobyciu nominacji Republikanów i prezydentury.

– Nie możesz zostać wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych bez CNN. FOX i MSNBC (konkurencyjne stacje informacyjne – przyp. red.) są nieistotne, nieistotne w wyborze kandydata w wyborach powszechnych – mówił Zucker.

– Załatwimy to. Mamy się świetnie. Ale Donald Trump bardzo potrzebuje obecności w CNN. Ma wspaniały instynkt, wielką odwagę, świetne rozumienie wszystkiego, ale brakuje mu znajomości tego, jak to działa w przyszłości.

Cohen proponuje szefowi CNN, by ten wysłał do Trumpa maila z propozycją. Ten jednak odmawia i wyraźnie mówi, ze nie chce by pozostał jakiś pisemny ślad po jego ofercie. Obawia się też sam zadzwonić do Trumpa, bo ten mógłby to ujawnić.

– Nie chodzi o to, że nie chcę codziennie rozmawiać z Trumpem. Muszę tylko uważać, ponieważ muszę być ostrożny – mówi szef CNN i dalej składa propozycję, że stacja mogłaby robić z Trumpem cotygodniowy program. Udziela też kilku rad na temat tego jak Trump powinien zachowywać się w czasie debat i w konfrontacji z innym Republikanami biegającym się o nominację.

Trump nie skorzystał z oferty CNN, a stacja odkąd dostał nominację i stanął w szranki z Clinton, a potem został prezydentem zaciekle go zwalcza na wszelkie możliwe sposoby. Nie było takich kłamstw na temat Trumpa, których stacja by nie powielała począwszy od rzekomej jego współpracy z Rosjanami skończywszy na ostatniej sprawie związanej z pogardliwymi wypowiedziami jakich niby miał się dopuścić wobec żołnierzy poległych na wojnie. Cała sprawa okazała się wyssana z palca.

Propozycja Zuckera pokazuje, iż CNN to bezwstydna organizacja, która nie ma żadnych zasad, a już na pewno dziennikarskich, o których z takim nadęciem opowiada. Chodzi tylko i wyłącznie o władzę i wpływy. O bezwstydne granie na dwa fronty, by niezależnie od tego kto wygra mieć z tego korzyści. Nie chodzi o żadną misję dziennikarską, wolność i niezależność mediów, o demokrację, a tylko i wyłącznie o wpływy.

Carlson zapowiada, że ma jeszcze więcej nagrań byłego prawnika Trumpa i będzie je ujawniał.