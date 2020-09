Donald Trump nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla 2021. Prezydenta Stanów Zjednoczonych zgłosił prawicowy norweski polityk Christian Tybring-Gjeddee, który pochwalił go za wysiłki na rzecz rozwiązywania konfliktów na całym świecie. Szczególnie podkreślił tutaj kluczową rolę w „historycznym porozumieniu pokojowym” między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA).

„Myślę, że ze względu na swoje zasługi uczynił więcej, aby doprowadzić do pokoju między narodami, niż większość innych nominowanych do Pokojowej Nagrody” – powiedział Tybring-Gjedde. Dodał, że umowa między Izraelem a ZEA może być „przełomem”, który zapoczątkuje zmiany na Bliskim Wschodzie.

„Zgodnie z oczekiwaniami, inne kraje Bliskiego Wschodu pójdą w ślady Zjednoczonych Emiratów Arabskich, umowa ta może zmienić zasady gry, która zamieni Bliski Wschód w region współpracy i dobrobytu” – pisał w liście, motywując nominację dla Trumpa.

Argumentował, że prezydent stworzył także „nową dynamikę w innych przedłużających się konfliktach, takich jak spór graniczny Kaszmiru między Indiami a Pakistanem oraz konflikt między Koreą Północną i Południową, a także zajmowanie się zdolnościami nuklearnymi Korei Północnej”.

Poza tym Norweg chwalił prezydenta USA za wycofanie znacznej liczby wojska z Bliskiego Wschodu.

To nie koniec. Należy położyć szczególny nacisk na to, że nie rozpętał jeszcze żadnej wojny, jak to w zwyczaju mieli jego poprzednicy w liczbie wręcz przytłaczającej.

„Rzeczywiście, Trump przełamał 39-letnią passę amerykańskich prezydentów, którzy albo rozpoczęli wojnę, albo wciągnęli Stany Zjednoczone w międzynarodowy konflikt zbrojny” – tłumaczył. Ostatnim, który tego uniknął, był właśnie laureat Pokojowej Nagrody Jimmy Carter.

Tybring-Gjedde jest przewodniczącym norweskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.