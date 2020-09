Działalność gangów w Szwecji ma związek z imigracją. Tak twierdzi jeden z szefów policji. Premier kraju temu zaprzecza

Szwedzki premier Stefan Löfven zaprzecza, iż rosnąca przestępczość, zwłaszcza gangów ma związek z imigracją. Socjalista skomentował w ten sposób słowa zastępcy komendanta policji, który na to wskazuje.

W weekend zastępca szefa policji Mats Löfving powiedział, że w Szwecji jest co najmniej 40 przestępczych klanów, które działają głównie na tak zwanych „wrażliwych” obszarach, często określanych jako strefy zamknięte – non-go zone.

– Te klany przyjeżdżają do Szwecji wyłącznie w celu zorganizowania i usystematyzowania przestępczości. Pracują nad zdobyciem władzy, mają wielką skłonność do przemocy i chcą zarabiać pieniądze. I robią to za pomocą narkotyków, brutalnych przestępstw i wymuszeń – mówił Löfving, cytowany przez „Nyheter Idag”.

Tymczasem szwedzki premier roszony o komentarz do twierdzeń drugiego najważniejszy policjanta Szwecji zaprzeczył związkom imigracji i przestępczości.

– Nie chcę łączyć przestępczości z pochodzeniem etnicznym i dokładnie tym, skąd kto pochodzi. To są oddzielne kwestie. Nie umniejsza to jednak faktu, że mamy wspólne zadanie polegające na rozprawieniu się z przestępczą działalnością gangów – powiedział Löfven.

Zastępca komendanta głównego policji Löfving wskazał również, że gangi szkolą dzieci na przestępców. Powołał się m.in na raporty i wskazania Rissy Seidou, policjantki z Rinkeby na przedmieściach Sztokholmu, które jest jedną z takich zamkniętych stref.

– To zaczyna się od zwykłego spędzania czasu z przestępcami, potem kupują ci trochę napojów gazowanych, a potem może zostaniesz poproszony o trzymanie torby z narkotykami. Później musisz uważać na policję lub musisz ukryć broń – powiedziała Seidou w rozmowie ze stacją SVT.

Opisując strukturę gangów klanowych, Löfving powiedział: „Tutaj jednostka nie jest ważna. Jest nawet tak, że małżeństwa są aranżowane w celu wzmocnienia klanu.

– Ponadto cała rodzina, krewni lub klan wychowują swoje dzieci, aby przejęły później kontrolę nad organizacją przestępczą – mówił zastępca komendanta.

Zgodnie z raportem szwedzkiej policji, który ukazał się na początku roku, większość przywódców przestępczych klanów urodziła się poza Szwecją. Zaś pozostali pochodzą z rodzin imigranckich.