Islamizacja postępuje. „Szwedzi powinni spodziewać się islamu, ponieważ sprowadzili go do kraju” [VIDEO]

Szwedzka policja aresztowała w poniedziałek 58-letnią muzułmankę pod zarzutem „wzniecania gwałtownych rozruchów”. Była to reakcja na spalenie Koranu. Tydzień wcześniej kobieta opublikowała film, w którym obraźliwie wyrażała się o policjantach. Podżegała także islamskie gangi do zamieszek.

W swoim filmiku 58-latka nazwała policjantów „świniami” oraz „psami”. Jak podkreślała, nie chce, żeby mundurowi chronili krytyków islamu.

Muzułmanka wyraziła również żal do policji, która „ochroniła palących Koran”, a funkcjonariuszy oskarżyła o „spiskowanie”. Kobieta wielokrotnie krzyczała także „Allahu Akbar!” oraz „Nie ma boga prócz Allaha”.

Muzułmanka stwierdziła również, że Szwedzi powinni „spodziewać się islamu, ponieważ sprowadzili go do kraju”. 58-latka miała także nakłaniać islamską społeczność do walki przeciwko tym, którzy bezczeszczą Koran.

Napięcia na linii muzułmanie – krytycy islamu są w Szwecji bardzo widoczne. W Malmo, po tym jak partia Rasmusa Paludana spaliła publicznie Koran, wybuchły rozruchy. Obecnie o podżeganie do zamieszek i popełnianie przestępstw na szwedzkich ulicach jest podejrzanych 15 osób.

Podczas rozruchów palono opony, rozbijano przystanki autobusowe i rzucano kamieniami w policję. Ponadto w stronę członków partii Stram Kurs poleciały liczne groźby. Muzułmanie zapewniali ich o rychłej i bolesnej śmierci.

Źródła: pantarhei24.com/SN