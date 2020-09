Loranty: Czy klęknąłbym przed demonstrantami? Szczere wyznanie nadkomisarza [VIDEO]

Czy policja w Polsce zachowuje się zbyt agresywnie? Działania funkcjonariuszy ocenia nadkomisarz Dariusz Loranty.

Polska policja jest oskarżana o coraz większą brutalność. Przykładami są jej zachowania wobec demonstrantów, czy głośna sprawa wyprowadzenia z autobusu mężczyzny, który wiózł hulajnogę elektryczną.

Ostatnie wydarzenia skomentował w telewizji NCzasTV nadkomisarz Dariusz Loranty. Emerytowany funkcjonariusz policji nie podziela zarzutów przeciwników mundurowych.

– Co pewien czas polskie media wstrząsają wyrwane z kontekstu krótkie filmiki, które obrazują „bandyckie” działania polskiej policji, która cały czas jest „milicją”. (…) Komentatorzy, którzy nigdy nie mieli poważniejszego kontaktu z polską policją, mówią, że to są gestapowskie działania, drudzy, że tak działało NKWD – zauważa Loranty.

– Te filmiki mają za zadanie pokazać bardzo wąski obraz policji, która źle działa – podkreśla policjant.

Loranty odnosząc się do wydarzeń w USA stwierdził, że nie ma złudzeń co do uczciwego procesu policjantów, którzy interweniowali w sprawie George’a Floyda. Nie krył też oburzenia sytuacją, w której policjanci klękali przed demonstrantami, domagającymi się ukarania ich za śmierć Floyda.

– To jest objaw nie tylko indywidualnej głupoty, ale też głupoty danego państwa – ocenił Loranty.

Źródło: NCzasTV