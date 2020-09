Morawiecki OSZALAŁ! Rząd nie zwalnia tempa i szykuje się na gnębienie przedsiębiorców

Rząd Mateusza Morawieckiego szykuje się na gnębienie przedsiębiorców. Nie tylko podatki, ale rządzący znaleźli też inny sposób na dręczenie przedsiębiorców. Efekt ma być taki, że wielu z nich i tak zapłaci więcej.

Od stycznia urzędnicy będą przyglądać się finansom firm. Co to oznacza? „Rząd chce zobowiązać firmy do publicznego ujawniania planów swojej polityki podatkowej. A ujawnianie planów firm może stanowić zachętę dla skarbówki do kontrolowania, dlaczego nie zapłaciły zaplanowanego w ten sposób podatku” – podaje „Rzeczpospolita”. Jest jedno małe „ale”. Jak zauważają eksperci pojęcie „polityki podatkowa” nie występuje w przepisach.

Znawcy tematu są też zdania, że propozycja rządu jest bardzo osobliwa i nieracjonalna, bo realia prowadzenia biznesu są bardzo zmienne. To oznacza, że wielu rzeczy nie da się zaplanować – w tym polityki podatkowej. – Jak to dobitnie pokazała sytuacja gospodarcza w 2020 r., wszelkie prognozy mogą być zawodne – podkreślił w rozmowie z rp.pl Tomasz Wickel, doradca podatkowy, partner w SSW Solutions.

Zmiany uderzą też w spółki komandytowe, których wspólnicy będą musieli zapłacić dwa podatki. Aktualnie płacą 19 proc. od dochodów, a od przyszłego roku firma jako taka też będzie obarczona 19-procentową daniną! Szaleństwo…

Ministerstwo Finansów obstaje przy założeniu, że to „odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne”. Eksperci są zupełnie innego zdania. – W rozliczeniach spółek komandytowych nie dochodzi do żadnych podatkowych aberracji – skomentował Konrad Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP.

– Jeśli nawet zdarzają się przypadki wykorzystywania tych spółek w schematach optymalizacyjnych, to administracja skarbowa może je zwalczać na wiele sposobów, w tym stosując klauzulę obejścia prawa podatkowego – dodał z kolei Przemysław Pruszyński, ekspert podatkowy Konfederacji Lewiatan.

Z danych GIS wynika, że co roku przybywa w Polsce ok. 5 tys. spółek komandytowych. W sumie jest są już 43 tys. To często biznesy rodzinne.

