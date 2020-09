Ostatnie podrygi lata. Nad Polskę wracają upały [PROGNOZA POGODY]

Jeśli ktoś planował schować letnie ciuchy głęboko do szafy, musi się jeszcze wstrzymać. W najbliższych dniach nad Polskę nadciągnie gorące zwrotnikowe powietrze, a temperatury sięgną nawet 30 stopni Celsjusza.

W czwartek 10 września będzie jeszcze pochmurnie. Lokalnie możliwe przejaśnienia, ale i opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 16 st. C, 18 st. C na północy kraju oraz w rejonach podgórskich do 19 st. C, 22 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północy miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody. Ciepło do połowy września

W piątek pogoda nie ulegnie większym zmianom, ale już od weekendu zacznie się robić znacznie cieplej. Ostatnie podrygi lata to zasługa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. W połowie września temperatury mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza.

Sobota 12 września przyniesie słoneczną pogodę nad całą Polską. Najchłodniej – 20 st. C będzie na Podlasiu. Najcieplej – 27 st. C na Dolnym Śląsku.

W niedzielę na Warmii i Suwalszczyźnie 20 st. C, przez 23 st. C w centrum, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Przez cały weekend wiatr będzie umiarkowany. Opadów deszczu nie przewidziano.

W poniedziałek będzie jeszcze cieplej. Temperatura minimalna to 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum, do 28 st. C na Dolnym Śląsku.