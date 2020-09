Pożar największego obozu dla uchodźców w Europie [FOTO/VIDEO]

W środę nad ranem wybuchł pożar w przepełnionym obozie dla uchodźców Moria na greckiej wyspie Lesbos – poinformowali strażacy. Uchodźców ewakuowano.

Według przedstawiciela straży, pożar wybuchł, z nieustalonych jeszcze powodów, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obozu, w którym przebywało ponad 12 700 migrantów ubiegających się o azyl.

Ludzie zmuszeni zostali do ucieczki przed płomieniami z rzeczami, które udało im się zabrać.

Fire breaks out at Greece's overcrowded Moria refugee camp https://t.co/OyM0ifWd9X pic.twitter.com/8GQwEe0ZPE — Reuters (@Reuters) September 9, 2020

Z pożarem walczy ok. 28 strażaków i 9 wozów gaśniczych wspieranych przez ochotników.

This is some sick stuff if this is a targeted attack/fire to immigrant camp! Here is a video of earlier protest of locals against the camp.. #Moria and some 🇬🇷 nationalists being racist below. Sad stuff https://t.co/fyABVQ5T8c https://t.co/4o2qaxIxUt — OdunDedektörü (@sarforgood) September 9, 2020

W obozie Moria, największym obecnie w Europie, przebywało cztery razy więcej osób niż wynosi jego oficjalna pojemność.

Massive fire breaks out at the Moria refugee camp on Greek island of Lesbos. pic.twitter.com/PvkRtFCXKe — Fukushima Exposed🇨🇦 (@fukushimaexpos2) September 9, 2020

W ub. tygodniu obóz objęto kwarantanną po tym jak test u jednego z migrantów wykazał, że jest zakażony koronawirusem. Od tego czasu wykryto 35 przypadków zakażeń.

🇬🇷 #GREECE – Illegal immigrants set fire to asylum camp in #Moria on the Island of #Lesvos. Firefighters who tried to extinguish the fire were attacked with stones by illegal immigrants. The camp is almost destroyed.pic.twitter.com/kWnzcx9joq — ISCResearch (@ISCResearch) September 9, 2020

Szerzenie się wirusa ułatwiały złe warunki higieniczne i przepełnienie obozu, co uniemożliwiało utrzymanie społecznego dystansu.

MORIA burning:Refugees Arsenists with multiple fire fronts….England and Europe next! https://t.co/bnMCUKwCr1 — Ioannis (@IGFARFI) September 9, 2020

Wyspa Lesbos, która położona jest w niewielkiej odległości od wybrzeży Turcji, znalazła się w latach 2015-2016 na pierwszej linii podczas masowego napływu migrantów do Europy.

„It is the night that #Moria is burning to the ground,” says one friend. “I am standing in the flames and yet I cannot believe, what is happening in front of me.” This video is filmed by him and sent just now. pic.twitter.com/qTEScei7SJ — Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) September 8, 2020

