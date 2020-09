Będzie kolejny transfer do ruchu Hołowni? Ekspert od butów z KO złożył deklarację

Szerokim echem odbił się transfer Hanny Gill-Piątek z Lewicy do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. Polityk stwierdziła, że będzie „pierwszą dłonią” łączącą ruch byłego gwiazdora TVN z Parlamentem. Teraz entuzjazm dla ruchu Polska 2050 wyraził także Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej.

We wtorek Hanna Gill-Piątek poinformowała o rezygnacji z członkostwa w klubie Lewicy. Poseł Wiosny Biedronia, zadeklarowana biseksualistka i aborcjonistka dołączyła do ruchu bezobjawowego „katolika”. Teraz na horyzoncie pojawia się kolejna postać – Franciszek Sterczewski, polityk z pustym oświadczeniem majątkowym.

W rozmowie z Interią poseł KO stwierdził, że „jest otwarty” na Polskę 2050. Jednocześnie nie krył rozczarowania własnym klubem.

– Mam sporo zastrzeżeń, powodów do marudzenia, bo wiele mi się nie podoba (w KO – red.). Czekam na klub, na którym będziemy mogli przedyskutować wszystko, co się dzieje. Jestem zdziwiony, że po aferze z podwyżkami jeszcze do tego nie doszło, by można było porozmawiać i zastanowić się, co dalej. To jest dla mnie szokujące – mówił.

Polityk KO, który zasłynął założeniem trampek na odbiór zaświadczeń o wyborze, pilnie śledzi poczynania byłego gwiazdora TVN-u.

– Obserwuję jego działania z zaciekawieniem. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co Szymon udowodnił w swojej kampanii – bardzo pomysłowej i ciekawej. Wydaje się, że potrzebujemy szerokich zmian na opozycji i mam nadzieję, że cokolwiek będzie się działo, to będzie to oparte o współpracę – dodał.

– Jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi partiami opozycyjnymi, tak samo jestem otwarty na Polskę 2050. Patrzę na ten projekt życzliwym okiem, ale jeszcze trudno mi powiedzieć, na ile ten ruch jest poważnym ciałem politycznym, czy będzie się liczył i jak długo przetrwa – stwierdził Franciszek Sterczewski.

Wcześniej w rozmowie z PAP Sławomir Nitras stwierdził, że ruch Hołowni jest „naturalną konkurencją” dla projektu Trzaskowskiego. Jednocześnie ocenił, że w przyszłości wszyscy i tak będą startować z jednej listy.

Źródła: inetria.pl/nczas.com/PAP