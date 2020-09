Kevin Spacey znów oskarżany o pedofilię. Miał próbować zgwałcić dwóch 14-latków. Z jednym z nich odbywał stosunki

Do sądu wpłynęły pozwy, w których dwóch mężczyzn oskarża Kevina Sapcey’a o próbę zgwałcenia ich. Jednym z nich jest znany aktor.

Obaj oskarżyciele twierdzą, że Spacey zaatakował ich, gdy byli 14-letnimi chłopcami i marzyli o karierze aktorskiej. Jednym z nich jest Anthony Rapp znany z roli w filmie „Star Trek: Discovery”, który już wcześniej złożył pozwy o próbę uwiedzenia go. Teraz doszły nowe szczegóły i nowe oskarżenia.

Do próby gwałtu miało dojść w 1986 roku. Rapp miał wtedy 4 lat, a Spacey 26. Nastolatek był wtedy w apartamencie u aktora. Spacey miał go przewrócić na łózko i rzucić się na niego próbując zgwałcić. Rapp wyrwał się wtedy i uciekł z mieszkania.

Drugi oskarżony pozostaje anonimowy. Występuje pod skrótem CD. Miał poznać Spacey’a w 1981 roku w czasie zajęć aktorskich. 2 lata później, gdy miał wtedy 14 lat aktor uwiódł go i wykorzystywał seksualnie. Spacey miał go wykorzystać seksualnie jeszcze kilka razy, aż chłopiec odrzucił jego „zaloty” i przestał się z nim spotykać. Wcześniej w czasie kolejnej próby, gdy Spacey chciał go zgwałcić wyrwał się, uciekł z jego mieszkania i już więcej nie wrócił.

Kłopoty gwiazdora „House of Cards” zaczęły się 2016 roku kiedy powstał ruch MeeToo. Wtedy wybuchł skandal związany producentem filmowym Weinsteinem, który przez 30 lat wykorzystywał i gwałcił kobiety, które chciały zrobić karierę w branży filmowej. Wtedy też zaczęto ujawniać przypadki dotyczące innych osób, m.in Kevina Spacey’a. Aktor został pozwany przez mężczyznę, który twierdził, że Spacey molestował go w Club Car w 2016 roku, kiedy był 16-letnim kelnerem. Jednak do lipca 2019 roku młody człowiek oddalił pozew.

Brytyjscy funkcjonariusze policji ujawnili jednak, że przylecieli do USA, aby przesłuchać Spacey’a w sprawie zarzutów o jego obleśne postępowanie w Londynie Brytyjscy policjanci badali sześć zarzutów o molestowanie seksualne, które miały miejsce między 2004 a 2015 rokiem, kiedy Spacey kierował londyńskim Old Vic Theatre. Szefostwo Old Vic przyznało później, że zbadało 20 zarzutów napaści na tle seksualnym i w 14 przypadkach złożyło zawiadomienia na policję.