Lektury meteopatów przy porannej kawie. Thun, Spurek, Gawkowski i inni

Mamy zmianę pogody. Włączyłem komputer i poranna porcja Twittera pokazała, że chyba wszyscy znoszą to nie najlepiej.

Na przykład politykom chyba odbija. Róża Thun twierdzi, że „temat palący” i „zagrożenie dla Bałtyku” to obecnie… przekop Mierzei Wiślanej. Pewnie chce odwrócić uwagę od tego co płynie do Bałtyku Wisłą.

#Przekop #MierzejaWiślana to zagrożenie dla Bałtyku, temat palący nie tylko dla PL.Reagując na liczne Państwa głosy, zorganizowałam dziś spotkanie z kom. ds. środ. @VSinkevicius bo "zdecydowane działania są konieczne do ochrony natury i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów” pic.twitter.com/ANBGjkWxkg — Róża Thun (@rozathun) September 9, 2020

Wtóruje jej eurodeputowana Sylwia Spurek. Jak zwykle przejęta „środowiskiem” też ma zeza i dostrzega mocno wyimaginowane „zagrożenia: „Wczoraj spotkałam się z kom. @Vsinkevicius ws. zatrzymania przekopu Mierzei Wiślanej. Wnioski? Interwencja KE zajmie lata. Musimy szukać innej formy nacisku na rząd, tu i teraz, żeby zatrzymać tę patologiczną inwestycję”.

Ciekawe jest to załamanie się Spurek opieszałością Komisji Europejskiej. Bo zdaje się, że możliwości innego zdania komisarzy raczej pod uwagę nie bierze:

Uwaga: zła informacja! Wczoraj spotkałam się z kom. @VSinkevicius ws. zatrzymania przekopu Mierzei Wiślanej. Wnioski? Interwencja KE zajmie lata. Musimy szukać innej formy nacisku na rząd, tu i teraz, żeby zatrzymać tę patologiczną inwestycję. @Greenpeace_PL @XRPolska @EkoUnia — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) September 10, 2020

Adam Szejnfeld z kolei „wybija się na niezależność” i nie kłania się nikomu z Torunia. Jakiś uraz?

Dzień dobry 😊 Kłaniam się Wam, a nie komuś w Toruniu! A Wy się komuś kłaniacie? 😉 — Adam Szejnfeld (@szejnfeld) September 10, 2020

Adrian Tomaszkiewicz donosi z kolei, że szeregi Platformy się powiększają. Uznał, że warto poinformować, iż do koła w Poznaniu akces zgłosił „żołnierz rezerwy”. Ma jednak aż „rangę pułkownika”. Czyżby zapowiedź jakiegoś nowego puczu?

My tu gadu gadu, a do koła PO w Poznaniu ma zamiar wstąpić jeden z żołnierzy rezerwy. Uwaga – w randze pułkownika! Deklaracja wypełniona. Teraz czas na decyzję szefostwa koła PO. Mam nadzieję, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie przez szefa @MariuszWisniews😊 — Adrian Tomaszkiewicz (@a_tomaszkiewicz) September 9, 2020

„Aktywista” gejowski Bart Staszewski za to czasu nie traci. Chwali się, że odwiedził Szczytniki. To już w moim województwie. Jak zwykle wykorzystał plener do swojej eksportowej „sesji fotograficznej”:

I am today at Szczytniki #lgbtfreezone. I continuing my photo-project. Learn more at https://t.co/WB7sLLxs1P pic.twitter.com/RW0mKf75f9 — Bart Staszewski 🏳️‍🌈🇵🇱 (@BartStaszewski) September 9, 2020

Jego akcja przynosi już „owoce” nawet w Szwecji:

Przedstawiciele 🇸🇪 środowisk #LGBT zwrócili się do amb. 🇵🇱 z prośbą o usunięcie z PL miejscowości tablic "strefa wolna od LGBT" wyrażając troskę o zdrowie psychiczne osób homoseksualnych tam mieszkających.

Przekażemy im informację, że tablice wiesza aktywista LGBT @BartStaszewski — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) September 9, 2020

Niezły odjazd ma też donosząca z Polski dla izraelskich mediów Katarzyna Markusz. Z samego rana doszła do wniosku, że „dwóch najlepszych” to „historycy” Gross i Grabowski. Moja kawa przybrała gorzki smak…

Dwóch najlepszych to historycy prof. Jan Tomasz Gross i prof. Jan Grabowski. Polecam ich książki. Jednego przyjęto właśnie do Królewskiej Akademii. Minister nauki jeszcze nie gratulował. Nie wiem czemu. https://t.co/yVojaXSNjE — Katarzyna Markusz (@KasiaMarkusz) September 10, 2020

Skoro przy dziennikarzach jesteśmy, to od rana aktywny, choć monotematyczny jest Łukasz Warzecha. Akurat krytykowanie pomysłów PiS w sprawie zwierząt jest słuszne, więc jakoś przełykam i krytykę i kolejny łyk kawy. Swoją drogą psy we wsi na wolności to widok radosny. Nawet Miłosz opiewał „pieski przydrożne”…

W tej sprawie jest więcej pytań: te psy spuszczone z łańcuchów to gdzie będą? Wszystkie gospodarstwa mają szczelne ogrodzenia? Czy może skutkiem tego idiotyzmu będą watahy psów snujące się po wsiach? https://t.co/giWmQddn79 — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) September 10, 2020

Roman Giertych podsuwa hipotezę podrzucenie śniętych ryb do Wisły przez dziennikarzy TV publicznej. Można by się uśmiechnąć z żartu, ale on tak chyba na poważnie…

Skoro pracujący w TVP dziennikarzopodobni mogli ze śmietnika wybierać śmiecie, aby je porozrzucać przed nagraniem, to jaką mamy pewność, że dzisiejsze ryby w Wiśle nie pochodzą po prostu ze sklepu rybnego? — Roman Giertych (@GiertychRoman) September 9, 2020

Europosłanka Adamowicz jedzie po bandzie. Żegna „idealnego” rzecznika Bodnara:

Wielka siła mądrości, spokoju, kultury i odwagi – prof. Adam Bodnar jako RPO w każdych czasach byłby właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Ale w czasach hołdu najniższym instynktom, deptania ludzkiej godności i praw człowieka, Adam Bodnar był Rzecznikiem wręcz idealnym. pic.twitter.com/4HI5HsFGA1 — Magdalena Adamowicz (@Adamowicz_Magda) September 9, 2020

Podobnie Lewica, która uważa jednak Bodnara za „swojego”:

Dziś upływa kadencja prof. @Adbodnar, który od 9 września 2015r. pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego kandydaturę zgłosił Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękujemy #RPO za zdecydowane stanie na straży mniejszości, które pod rządami @pisorgpl często były celem ataków. pic.twitter.com/5k3AMnTVQV — Lewica (@__Lewica) September 9, 2020

Jeszcze „Lewica News”. Ich wpis może kandydować przynajmniej do nagrody „głupoty roku”. Poseł Gawkowski wypowiada się o planach odbiurokratyzowania urzędów: „Rząd planując zwolnienia w budżetówce, okazuje tym ludziom brak szacunku”. Pyszne…

.@KGawkowski: Rząd planując zwolnienia w budżetówce, okazuje tym ludziom brak szacunku.

Przypominam, że urzędnikom już zablokowano możliwość wypłacania premii, obcięto wynagrodzenia, a teraz premier i podlegli mu ministrowie planują wyrzucać ludzi z pracy.https://t.co/KInNxyZB9U — Lewica News 🗞️📻📺 (@Lewica_News) September 10, 2020

I na koniec nowy i egzotyczny sojusz eurodeputowanych Czarneckiego i Biedronia. Połączył ich… Putin.