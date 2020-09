Łukasz Szumowski tłumaczy się z wakacji. „To nawet nie Hiszpania”

Były minister zdrowia Łukasz Szumowski odniósł się na antenie RMF FM do swoich hiszpańskich wakacji. Polityk wybrał się bowiem na Wyspy Kanaryjskie zaledwie kilka dni po złożeniu dymisji i w środku koronaepidemii. Wywołało to szereg kontrowersji.

28 sierpnia Polskę obiegły zdjęcia reporterów „Super Expressu” wykonane w hiszpańskim kurorcie Morro Jable. Widać na nich Łukasza Szumowskiego w towarzystwie innego mężczyzny. W tym kontekście kontrowersje wywołało m.in. przesunięcie terminu publikacji krajów z zakazem lotów do Polski. Wśród nich była bowiem Hiszpania.

– To nawet nie Hiszpania. Ja po prostu spędziłem na morzu tam około 10 dni z jedną osobą. Wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać żeglując po oceanie, a okazuje się, że nawet tam, niestety, ktoś robi zdjęcia, co nie jest przyjemne. Ale wakacje się udały, spędziliśmy naprawdę wiele, wiele godzin – ponad 100 – żeglując – twierdził Szumowski.

Były minister zdrowia podkreślał, że na ląd zeszli tylko raz i to na wyspę, na której – według jego wiedzy – nie było żadnych przypadków koronawirusa.

Szumowski odniósł się także do twierdzeń, że wypoczywał na luksusowym jachcie.

– To pokazuje właśnie wiedzę i rzetelność, bo jacht oczywiście wspaniały. Dzielna jednostka, świetnie sobie radzi w dużych falach i przy dużym wietrze, ale ma raptem 12 metrów, dwie kajuty i ma 20 lat, ale jest cudownym jachtem, który przepłynął ocean. Do luksusu to może… były dwie osoby, więc można powiedzieć, że jest wygodnie – mówił.

Robert Mazurek przypomniał jednak, że 31 lipca Szumowski zapewniał, że nie pojedzie na wakacje. Wówczas twierdził, że istnieje ryzyko punktowego wybuchu epidemii. Wiosną natomiast ówczesny minister zdrowia twierdził, że Polacy nie powinni w tym roku udawać się na tradycyjny wypoczynek.

– Ale wiosną mieliśmy zupełnie inną wiedzę – mówił Szumowski.

– A 31 lipca jaką mieliśmy wiedzę? Taką samą! Trzy tygodnie później Łukasz Szumowski pokazuje tors na jachcie w Hiszpanii – skwitował Mazurek.

– Na jachcie pokazuje później, kiedy już wiedza o tym, że z powrotów wakacyjnych jest po kilkanaście, po kilkadziesiąt osób (zarażonych – przyp. red.) a nie setki. To już jest ważna informacja, a druga taka, że – jak już mówiłem – ja spędziłem te 10 dni w dwie osoby w pomieszczeniu na wodzie – tłumaczył się polityk PiS.

– To jest coś na co czekałem latami, ponieważ pozwala posiedzieć parę godzin w nocy jak się płynie samemu – mówił o swoich hiszpańskich wakacjach Szumowski.

Źródło: RMF FM