Nadciąga festiwal filmów LGBT. „Jedno z ważniejszych wydarzeń na kulturalnej mapie Polski”

W dziewięciu największych miastach w Polsce w tym miesiącu rozpoczyna się tęczowy „LGBT Film Festival”. Podczas tego wydarzenia prezentowane będą produkcje o tematyce homoseksualnej. Pokazy propagandowe odbędą się w wybranych kinach. W niektórych miastach przeznaczono na ten cel ośrodki publiczne.

Organizatorzy twierdzą, że festiwal tęczowych filmów jest „jednym z ważniejszych wydarzeń na kulturalnej mapie Polski”. „Odbywa się co roku i jest największym świętem kina LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) w kraju” – czytamy w opisie wydarzenia.

Początkowo festiwal był planowany na wiosnę, jednak został przesunięty na jesień przez koronawirusa. „LGBT Film Festival” rozpocznie się 18 września w Warszawie w miejskim kinie „Kinoteka” w Pałacu Kultury i Nauki. Podobne pokazy ruszą także w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Katowicach. W każdym z tych miast festiwalowe projekcje odbędą się w wybranych kinach i potrwają 7 dni.

W Poznaniu na miejsce pokazów wybrano Centrum Kultury „Zamek”. Festiwal rozpocznie się tam 21 września. Decyzja miasta budzi jednak sprzeciw. Radna PiS Klaudia Strzelecka wystąpiła przeciwko promowaniu przez magistrat tego wydarzenia. Zapowiedziała również, że wystąpi do włodarzy miasta o informacje dotyczące źródeł finansowania imprezy. Jak zaznaczyła, kontrola Poznania nad miejskimi instytucjami kultury jest bowiem znikoma i „robią one co chcą”.

Oficjalnie za „LGBT Film Festival” stoi Fundacja FilmGramm, którą jednak wspiera tęczowe środowisko. Mecenat nad pokazami filmów objęły natomiast: JP Morgan Chase & Co, Niemiecka Centrala Turystyki, Dentons, IG Knowhow Limited i Credit Suisse.

Festiwal jest finansowany w dużej mierze przez organizacje LGBT, które w tym celu zbierają pieniądze w sieci.

„W obecnej atmosferze polityczno-społecznej festiwal nie może liczyć na dotacje państwowe, tarcze antykryzysowe i jakiekolwiek subwencje samorządowe (karta LGBT) i tak będzie niestety przez najbliższe lata. Prowadzimy rozmowy z odważnymi firmami i instytucjami, dla których takie wartości jak szacunek, równość, tolerancja mają wielkie znaczenie” – ubolewano w oświadczeniu.

