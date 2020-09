Portugalczycy mają dość indoktrynowania dzieci ideologią gender. 100 osobistości domaga się likwidacji przymusu „nauczania” jej w szkołach

Około 100 znanych obywateli Portugalii, w tym byli prezydenci i premierzy, podpisali się pod petycją, której sygnatariusze domagają się odstąpienia przez szkoły publiczne od obowiązkowego nauczania kwestii sprzecznych z przekonaniami rodziców oraz uczniów, w tym m.in. ideologii gender.

W przekazanym w środę mediom komunikacie prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa potwierdził, że otrzymał od reprezentantów grupy petycję, pod którą podpisało się około 100 znanych osób.

“Prezydent spotkał się w tej sprawie z profesorami Manuelem Bragą da Cruz i Mario Pinto, którzy są inicjatorami petycji pt. „W obronie wolności nauczania” – poinformowało biuro prasowe głowy państwa.

Pod dokumentem podpisali się m.in. były prezydent Portugalii Anibal Cavaco Silva, premier tego kraju w latach 2011-2015 Pedro Passos Coelho, była minister finansów Manuela Ferreira Leite, a także arcybiskup Lizbony kardynał Manuel Clemente.

Autorzy petycji domagają się od prezydenta inicjatywy ustawodawczej, która pomogłaby uregulować sytuację prawną dotyczącą prawa rodziców do odmówienia udziału w zajęciach swoich dzieci, kiedy podczas lekcji podejmowane są kwestie sprzeczne z ich światopoglądem.

Portugalski portal “Observador” i “Radio Renascenca” odnotowały, że petycja powstała jako forma poparcia rodziców dwójki chłopców, którzy odmówili uczęszczania na zajęcia Wychowania Obywatelskiego w związku z podejmowanymi w ich trakcie tematami z ideologii gender.

Absencja 12- i 14-latka, których rodzice argumentowali brak obecności uczniów na obowiązkowych zajęciach kwestiami sumienia, doprowadziła do zablokowania przez szkołę publiczną w Vila Nova de Famalicao, na północy Portugalii, ich promocji do następnej klasy. “Observador” przypomniał, że ukarani chłopcy należeli do najlepszych uczniów tej placówki oświatowej.

Wprawdzie czerwcowa decyzja szkoły została zakwestionowana werdyktem sądu w Bradze, ale autorzy petycji postanowili wykorzystać przypadek ukaranego przez szkołę rodzeństwa do nagłośnienia rozbieżności w praktykach stosowanych przez portugalskie placówki oświatowe z konstytucją tego kraju.

“Zgodnie z artykułem 43 konstytucji Portugalii państwo nie może narzucić w programie nauczania (…) wytycznych filozoficznych, estetycznych, politycznych, ideologicznych lub religijnych” – wskazali sygnatariusze petycji.

Media odnotowują, że choć pod petycją dominują podpisy polityków, działaczy społecznych i naukowców o przekonaniach centroprawicowych i konserwatywnych, to wśród sygnatariuszy są też osoby o bardziej lewicowych poglądach, m.in. deputowany rządzącej krajem Partii Socjalistycznej Sergio Sousa Pinto.