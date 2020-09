Rząd dalej majstruje przy zakazie lotów. Nowy europejski kraj na liście

Z powodu koronawirusa rząd nadal będzie rozporządzeniami wskazywał gdzie można, a gdzie nie można latać. Nowe wytyczne będą obowiązywać od 16 września. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała poinformował, że wśród krajów objętych lotniczym embargiem pojawi się popularny kierunek europejski.

W nowym rozporządzeniu ws. zakazu lotów znajdzie się 31 państw. Obowiązywać będzie od 16 do 29 września. Na liście z „nowych” krajów pojawi się Francja.

To na razie wstępne wytyczne, a do 16 września jeszcze sporo może się zmienić. Podobne zamieszanie panowało przed wprowadzeniem obowiązującego do 15 września rozporządzenia.

We wstępnym wykazie krajów z zakazem lotów znalazła się na przykład Chorwacja. Gros Polaków miała już zarezerwowane połączenia lotnicze do tego turystycznego kraju i w popłochu je odwoływała. Podobnie biura podróży. Ostatecznie jednak Chorwację wykreślono z listy, a wiele osób pozostało na lodzie.

Podobnie było wówczas z Francją. Początkowo także znalazła się na liście, a finalnie nie. Czy i tym razem rząd będzie trzymał Polaków w niepewności do ostatniej chwili – czas pokaże.

Aktualnie 44 kraje objęte są lotniczym embargiem z i do Polski. Które z nich zostaną z listy skreślone, na razie nie poinformowano. Z pełną listą, obowiązującą na razie do 15 września, można zapoznać się poniżej.