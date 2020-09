Spurek i Thun znów donoszą do Brukseli. Knują jak zablokować budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną

Europosłanka PO Róża Thun poinformowała na Twitterze, że zorganizowała spotkanie z Virginijusem Sinkevičiusem, europejskim komisarzem ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa. Podobnie spotkanie odbyła Sylwia Spurek. Obydwie chcą zablokować budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną.

Spurek i Thun znów donoszą w Brukseli i publicznie się tym chwalą.

„#Przekop #MierzejaWiślana to zagrożenie dla Bałtyku, temat palący nie tylko dla PL.Reagując na liczne Państwa głosy, zorganizowałam dziś spotkanie z kom. ds. środ. @VSinkevicius bo „zdecydowane działania są konieczne do ochrony natury i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów” – napisała Róża Thun na Twitterze.

„Uwaga: zła informacja! Wczoraj spotkałam się z kom. @VSinkevicius ws.zatrzymania przekopu Mierzei Wiślanej. Wnioski? Interwencja KE zajmie lata. Musimy szukać innej formy nacisku na rząd, tu i teraz, żeby zatrzymać tę patologiczną inwestycję. @Greenpeace_PL @XRPolska @EkoUnia” – wtóruje Rózy Thun Sylwia Spurek.

Martwi się, że nie uda jej się w Brukseli zablokować budowy kanału więc teraz zamierza kolaborować z niemiecką firmą lobbingową Greenpeace. To się może okazać nawet skuteczne. Ekoterroryści z Greenpeace przykują się do maszyn przy budowie kanału, albo zrobią jakiś tego typu najazd, a PiS z powodu swego oportunizmu i tchórzostwa będzie się temu bezradnie przyglądał.

Thun tymczasem donosi też, że brukselski komisarz „potwierdził, że #KE traktuje sprawę poważnie. Są zawiedzeni faktem, że mimo obietnic ze strony PL, prace na #MierzejaWiślana ruszyły. Komisarz zapowiedział, ze jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie to w przyszłym miesiącu przedstawi Kolegium Komisarzy wniosek ws. skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości #UE. W związku z kolejnymi pytaniami o dodatkowe działania, Komisarz nie wyklucza listu do PL ministra, wzywającego do zaprzestania prac. #Przekop„.

Wygląda na to, że panie podzieliły się zadaniami. Thun będzie nadał sabotować prace w Brukseli, a Spurek z niemiecką firma lobbingową Greenpeace.