Tęczowi w natarciu. Nawet staruszków nie zostawią w spokoju. Zrobią im akcję „ujawniania się” w domach seniora

Do domów seniora w brytyjskim Manchesterze wejdą aktywiści LGBTWC, by prowadzić w nich zajęcia i namawiać pensjonariuszy do „ujawniania się” jako zmiennopłciowcy, lesbijki i homoseksualiści.

Władze Manchesteru, opieka prowadząca w mieście domy seniorów podpisały umowę z LGBT Foundation na realizację projektu „Back in the Closet” (Z Powrotem w Szafie). Do 5 domów dla seniora mają wejść artyści LGBTPCV, by przyozdobić je i namawiać pensjonariuszy do „ujawniania” swej tożsamości płciowej, orientacji seksualnej i czego tam jeszcze.

– Wszystkie starsze osoby LGBT mają prawo do godnego i integracyjnego mieszkania, a ten projekt pozwoli nam przyjrzeć się, w jaki sposób władze mogą zapewnić to swoim mieszkańcom (domów seniora – przyp red.)- oznajmiła Cllr Brenda Warrington zajmująca się opieką społeczną w Manchesterze.

– Badanie przeprowadzone w 2014 r. wykazało, że dwie trzecie pracowników domów opieki stwierdziło, że w miejscu ich pracy nie było ani jednego mieszkańca, który byłby otwarcie lesbijką, gejem, osobą biseksualną lub transseksualną. Wiemy, że to nie może być prawda i wskazuje na fakt, że wiele starszych osób LGBT czuje się nieswojo i nie może ujawnić swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej – stwierdziła.

Tak więc teraz odbędą się poszukiwania homoseksualistów, lesbijek i zmiennopłciowców w domach seniora, ewentualnie próby przekonywania staruszków i staruszek, że nimi są, nawet jeśli o tym nie wiedzą.

– Projekt Back in the Closet ma prawdziwy rezonans w mojej bieżącej pracy i jestem naprawdę podekscytowany możliwością podzielenia się moją praktyką ze starszymi osobami LGBTQIA + mieszkającymi w miejscach zamieszkania – opowiada Jez Dolan, jeden z artystów, który będzie nachodził seniorów. – Jako starszy artysta nie mogę się doczekać współpracy ze społecznościami ludzi, dzielenia się naszymi historiami i wspólnymi historiami oraz patrzenia, jak możemy sprawić, by często niesłyszane głosy były słyszane i doceniane.