Wracają upały! Zaskakująca zmiana pogody. Temperatura skoczy w weekend

Lato nie jeszcze na chwilę do nas powróci. Synoptycy zapowiadają kilka upalnych dni. Termometry już w weekend zaczną wskazać bardzo wysokie temperatury, miejscami nawet ok. 30 st. Celsjusza. Wszystko za sprawą mas powietrza zwrotnikowego, które dotrze nad Polskę w piątek i sobotę.

TVN Meteo podaje, że w tym momencie znajdujemy się pod wpływem niżu znad Północnego Atlantyku, który przesuwa się z północy na południe. W związku z tym czwartek będzie pochmurny. Termometry będą wskazywać w granicach 20 st. C., miejscami może popadać. W piątek niż zacznie być wypierany przez powietrze zwrotnikowe.

– W kolejnych dniach idylla. Na pogodę w kraju wpływać mają słoneczne wyże z centrami nad środkową i wschodnią Europą. Układy będą zaciągać z południa coraz cieplejsze masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego, stąd w połowie września możliwy wzrost temperatury do 30 stopni na południu kraju – podała Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk tvnmeteo.pl. Piątek będzie jeszcze dość chłodny (20-22 st. C.).

Znaczny wzrost temperatur nastąpi w sobotę, wtedy termometry pokażą ok. 25 st. C. w centrum w kraju do 27 st. C. na Dolnym Śląsku. W niedzielę od 19 do 25 st. C. Najcieplej ma być w poniedziałek, kiedy na południu kraju może być nawet 28 st. C. Synoptycy ochłodzenia spodziewają się dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.