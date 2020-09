Były minister uderzył w śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. „Musi smażyć się w piekle”

Były minister obrony narodowej Antonii Macierewicz z okazji miesięcznicy katastrofy smoleńskiej zamieścił na Twitterze wpis, w którym wspomniał m.in. śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i sugerując, że wydarzenia z 10. kwietnia 2010 roku były zamachem. Odpowiedział mu były minister przekształceń własnościowych, Waldemar Kuczyński.

„Obchodząc 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych warto przypominać wkład Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Anny Walentynowicz. Pamiętamy również wszystkich innych wspaniałych patriotów, którzy polegli nad Smoleńskiem” – do wpisu opatrzył zdjęciem przedstawiającym Lecha Kaczyńskiego i Annę Walentynowicz.

Do tych słów odniósł się Waldemar Kuczyński, były Minister Przekształceń Własnościowych, a także opozycjonista z czasów PRL. Uderzył w Macierewicza, ale to co napisał o Lechu Kaczyńskim wzbudza wielkie kontrowersje.

„Antek, a kuku! Otrzeźwiej! Oni zginęli w katastrofie spowodowanej w ogromnej mierze przez Lecha Kaczyńskiego w skutek jego śmiertelnego grzechu zaniechania. Jak jest Bóg to on musi smażyć się w piekle” – tymi słowami odpowiedział Kuczyński Macierewiczowi.