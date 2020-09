Ciąg dalszy „odjazdów” lewicowych merów francuskich miast. Napoleon wyleci z Rouen dla feministki? [VIDEO]

Mer Rouen Nicolas Mayer-Rossignol z Partii Socjalistycznej zaproponował „konsultacje obywatelskie”. Chodzi o to, by pomnik Napoleona I zastąpić „figurą kobiecą”. Mer widzi w tym miejscu pomnik feministki Gisèli Halimi.

2 lipca z placu w Rouen usunięto pomnik Napoleona I na koniu, by poddać go renowacji ze względu na rdzę. Pomnik nadal pozostaje w naprawie, ale mer miasta Nicolas Mayer-Rossignol (PS), myśli teraz o zastąpieniu w tym miejscu Napoleona kobietą. Jednak nie będzie to np. Kopernik, ale współczesna feministka.

W czwartek 10 września zaproponował przesunięcie pomnika Napoleona Bonaparte, który stoi tam od 1865 roku i zastąpienie monumentu feministką Gisèle Halimi, która zmarła 28 lipca. Mer dodał – „osobiście uważam za wspaniałe, że Rouen byłoby pierwszym miastem we Francji, które ma posąg poświęcony Gisèle Halimi, symbolowi walki o prawa kobiet”.

Mayer-Rossignol dodał jeszcze, że „kwestia równości płci jest centralna i musi być przekuwana na działania”. Imieniu samorządu Rouen zaproponował „rozpoczęcie debaty i konsultacji z obywatelami”. Łaskawie dodał, że spiżowy Napoleon I nie będzie zniszczony, le przeniesiony.

Prawdopodobnie na wyspę Lacroix, w pobliżu mostu Corneille. Rzeczywiście, Napoleon do pobytu na wyspach jest przecież przyzwyczajony…

Forsowana na nową bohaterkę Halimi to córka Żydówki i Berbera z Algierii. Od 1956 roku pełniła funkcję doradcy… algierskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego. Jako adwokat broniła arabskich i baskijskich terrorystów. Szybko została też feministką. Była znajomą Simone de Bauvoir. Wspierała w latach 70. legalizację aborcji. W 1971 roku założyła feministyczną grupę „Choisir” ( „wybór”).

W 1981 roku została wybrana do parlamentu jako „niezależna socjalistka”, a w latach 1985 i 1987 była francuskim delegatem do UNESCO. Była też wśród założycieli organizacji „Attac”. To w tej organizacji karierę robił też obecny mer Rouen, co jakoś jego wybór uzasadnia.

Le maire de Rouen propose tout à fait sérieusement de remplacer la statue de Napoléon Ier par une statue de Gisèle Halimi. Si vous êtes de la région c’est le moment de défendre votre patrimoine.https://t.co/qhCwOT9gPW — Vivre l'Histoire (@Vivrelhistoire) September 10, 2020

Gest mera nie dziwi. Oddawał już publiczne hołdy ruchowi Black Lives Matter i klękał na kolano:

Le Maire de Rouen, @NicolasMayerNMR, est un hystérique ! Aujourd’hui, il veut remplacer la statue de #Napoleon 1er, hier, il mettait un genou à terre, poing levé, pour demander pardon aux immigrés ! https://t.co/99Xvf9q7fL pic.twitter.com/P4QNTN5vWh — Gilles Pennelle (@GillesPennelle) September 10, 2020

