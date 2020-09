Holandia chce wyrzucić Polskę z Unii Europejskiej? Premier Rutte ma pomysł, jak to zrobić

Premier Holandii Mark Rutte ma nowy plan dla przyszłości Unii Europejskiej. Szef niderlandzkiego rządu chce, aby dotychczasową Unię zastąpiła nowa wspólnota.

Do nowej wspólnoty zaproszone byłyby wszystkie dotychczasowe kraju Unii Europejskiej… z pewnymi wyjątkami. Chodzi o Polskę i Węgry.

– Premier Holandii Mark Rutte zaczyna mówić o utworzeniu od nowa Unii Europejskiej, bez Węgier i Polski, jako opcji ostatecznej jeśli sytuacja prawna w tych dwóch krajach nie ulegnie poprawie. Innymi słowy EU nas nie wyrzuci. Kraje starej UE wyjdą z Unii i utworzą nową UE. Bez nas – napisał Andrew Wodziński powołując się na holenderskie media.

Podobny wpis zamieściła holenderska dziennikarka Caroline de Gruyter. Informacje potwierdził holenderski portal NRC.

Remarkable: tonight in the Dutch Parliament PM Mark Rutte appeared to have mentioned the ‘re-establishment of the EU’ as an ultimate option in case the rule of law situation in Poland and Hungary further gets out of hand https://t.co/ysPvi1Wc0y

— Caroline de Gruyter (@CarolineGruyter) September 9, 2020