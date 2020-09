Matteo Salvini zaatakowany przez Kongijkę. Zerwała mu Różaniec i… wyklęła [VIDEO]

Matteo Salvini został zaatakowany na środku ulicy w środę 9 września. Agresorem była Murzynka z Konga. Zaczęła go szarpać, zdarła politykowi maskę, rozerwała koszulę i ściągnęła mu zawieszony na szyi Różaniec.

W czasie ataku miała krzyczeć: „Przeklinam cię !”. Policja interweniowała dość szybko i według włoskiej agencji informacyjnej ANSA nie była to jakaś zaplanowana demonstracja. Kobieta miała znaleźć się w grupie sympatyków Salviniego przypadkiem, gdy wracała z pracy.

Młoda Kongijka miała mieć jakieś zaburzenia „psychofizyczne”. Tak jednak na ogół zawsze tłumaczy się incydenty z udziałem migrantów. Salvini skomentował zajście, że chociaż każdy może mieć różne poglądy polityczne, piłkarskie lub religijne, to jednak nie usprawiedliwia to przemocy.

Wybory regionalne w Toskanii początkowo zaplanowanych na 31 maja, zostały przeniesione na 20 i 21 września z powodu pandemii Covid-19. Liga w tym regionie do faworytów jednak nie należy.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di solidarietà e affetto.

Non commento, non piango, non cerco vendette. Rispondo col sorriso, con l'impegno e con la forza delle idee. Io vado avanti, più tranquillo di prima. pic.twitter.com/1HoVsS7VtQ

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 9, 2020