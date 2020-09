Posłowie Konfederacji nie mają wątpliwości. Rząd Morawieckiego prowadzi nieodpowiedzialną politykę wobec Białorusi [WIDEO]

– Trzymamy kciuki za wolnościowe aspiracje obywateli Białorusi, jednak nie rozumiemy polityki polskiego rządu w tej sprawie – mówili w piątek politycy Konfederacji. Skrytykowali w tym kontekście m.in. przekazanie przez premiera nowej siedziby Domu Białoruskiego w Warszawie.

W środę premier Mateusz Morawiecki przekazał liderce białoruskiej opozycji Swiatłanie Cichanouskiej – która przebywała z wizytą w Polsce – symboliczne klucze do nowej siedziby Domu Białoruskiego w Warszawie. Wcześniej szef rządu spotkał się z Cichanouską w KPRM.

„W Konfederacji nie jesteśmy żadnymi przyjaciółmi (prezydenta Aleksandra) Łukaszenki i trzymamy kciuki za wolnościowe aspiracje obywateli Białorusi. Mimo to niezrozumiała jest polityka rządu polskiego, niezrozumiałe są akty bezinteresownej wrogości, jakie składa rząd Mateusza Morawieckiego, zapraszając polityków białoruskich do Polski nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego” – oświadczył na konferencji prasowej w Warszawie skarbnik Konfederacji Michał Wawer.

Jak mówił, takie gesty w żaden sposób nie pomogą politykom białoruskim na terenie ich kraju, natomiast łatwo mogą odbić się negatywnie na polskim interesie narodowym oraz zdrowiu i życiu mieszkających na Białorusi Polaków. Wawer wskazywał, że polska polityka zagraniczna w kontekście Białorusi powinna mieć dwa główne cele: dbać o interesy Polaków tam mieszkających oraz realizować polityczne i gospodarcze interesy państwa polskiego. „To co, zostało przez premiera Morawieckiego zrobione poprzez nieomal jawnie wrogi akt przeciwko prezydentowi Łukaszence to jest coś, co w żaden sposób żadnego z tych celów nie realizuje” – ocenił Wawer.

Poseł Konfederacji Jakub Kulesza wskazywał z kolei, że „ma wrażenie, iż działania polskiego rządu, polskiej dyplomacji mogą doprowadzić do sytuacji, w której sytuacja Białorusinów pod kątem poszanowania praw obywatelskich nie poprawi się ani o jotę, wręcz przeciwnie, może się pogorszyć, a z drugiej strony podmiotowość Białorusi się zmniejszy”.

„Chcielibyśmy, by rząd polski brał pod uwagę taki scenariusz i próbował uniknąć takiego rozwoju zdarzeń, w którym coraz bardziej na poważnie na Białorusi będzie brany pod uwagę scenariusz inkorporacji Białorusi do Federacji Rosyjskiej. Prosimy rząd polski o szerszy horyzont myślenia, patrzenia na dyplomację. Także to przekazanie willi (siedziby Domu Białoruskiego) zdaje się mieć charakter czysto propagandowy” – ocenił.

„Ważne jest, byśmy jako Polska na arenie międzynarodowej stosowali zasadę: nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Jeśli sami nie życzymy sobie, by ktoś tworzył, by inne państwo tworzyło rząd polski na uchodźstwie i wspierało w ten sposób finansowo, również Polska nie powinna w ten sposób postępować, nawet jeśli w naszym interesie jest zwiększanie praw obywatelskich obywateli Białorusi” – oświadczył.

Inny poseł Konfederacji Grzegorz Braun mówił z kolei: „Pan premier Morawiecki zakomunikował, że willa na Saskiej Kępie jest darem narodu polskiego; to kontrfaktyczne, sprzeczne z rzeczywistością. Naród polski, w tym jego tu obecni przedstawiciele parlamentarni nie byliśmy konsultowani. Nikt nas o to nie pytał”.

Na poniedziałek zaplanowano spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami wszystkich sejmowych klubów i koła Konfederacji. Premier Mateusz Morawiecki zaproszenie dla wszystkich klubów parlamentarnych na kolejne spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji na Białorusi zapowiedział w środę w Programie I Polskiego Radia. Udział w rozmowie zadeklarowali przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i koła w Sejmie. Poprzednie takie spotkanie odbyło się 26 sierpnia.

Źródło: PAP