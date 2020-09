Rośnie liczba szkół z nauczaniem zdalnym i mieszanym

Szkoły, po półrocznej przerwie, wróciły do nauczania stacjonarnego. Kilkadziesiąt placówek w całym kraju jednak ponownie uczy zdalnie. Wykryto tam koronawirusa u uczniów lub pracowników.

Według najnowszego komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, w trybie mieszanym pracuje 100 placówek oświatowych, a 51 w trybie zdalnym. Jeszcze w poniedziałek były to 33 placówki w trybie mieszanym i 44 w trybie zdalnym.

MEN podaje, że dane dotyczą szkół i placówek, w których powiatowa inspekcja sanitarna – po szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji – wydała zgodę na pracę szkoły w innym trybie nauki niż stacjonarny.

W całej Polsce jest 48,5 tys. placówek edukacyjnych. To nie tylko szkoły, ale także przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i różnego rodzaju ośrodki wychowawcze.

Ile trwa zdalny tryb nauczania?

– Przerwa w nauce stacjonarnej powinna trwać nie dłużej niż 2 tygodnie, czyli mniej więcej tyle, by stwierdzić, czy dana osoba jest zakażona koronawirusem. Teraz zakładamy, że to przechodzenie na działalność zdalną będzie trwało mniej więcej tyle, ile czas potrzebny na kwarantannę, czyli czas potrzebny na to, by stwierdzić, czy dana osoba jest zakażona czy nie – mówił niedawno Piontkowski zapytany, jak długo konkretna szkoła może pracować w trybie zdalnym.