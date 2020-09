Sprostowanie Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji przesłało do redakcji nczas.com sprostowanie odnoszące się do artykułu o nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zatytułowanego „Andruszkiewicz będzie walczył z POLSKIMI platformami w sieci. YouTube i Facebook niezagrożone”, następującej treści:

Opisywany przez Państwa projekt nowelizacji ustawy o Radiofonii i Telewizji dotyczy zakresu działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo Cyfryzacji, w tym wiceminister Adam Andruszkiewicz, nie brało udziału w pracach nad tym projektem.

W związku z tym nie tylko tytuł, ale i treść publikacji jest nieprawdziwa, wprowadza w błąd opinię publiczną. Ponadto informujemy, że minister Adam Andruszkiewicz wszedł w skład rządu w grudniu 2018 r., a nie jak można przeczytać w Państwa artykule w 2008 r.

Nowelizacja ustawy

Chodzi o opisywany przez „Dziennik Gazetę Prawną” projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Projekt nowelizacji zakłada między innymi obowiązek zgłoszenia prowadzenia platformy wideo do Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To zmiana o tyle pozytywna, że obecnie nie wiadomo właściwie do kogo się zgłosić wobec łamania prawa czy regulaminu przez firmy takie jak YouTube oraz Facebook.

Druga zmiana jest już bardziej kontrowersyjna, wymusza bowiem na platformach zastosowanie mechanizmów, które realnie uniemożliwią niepełnoletnim dostęp np. do treści pornograficznych czy wyjątkowo krwawych. W praktyce może to jednak oznaczać znaczące naruszenie prywatności użytkowników.

Okazuje się jednak, że nowelizacja MKiDN dotknie tylko polskich platform, takich jak Wykop czy CDA. – Nowymi regulacjami zostaną objęte takie podmioty, jak Cda.pl, Wykop.pl, Nk.pl, Patrz.pl – czytamy na stronie dziennik.pl.