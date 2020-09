Szczepionka na koronawirusa nie będzie jednorazowa? „Szczepienia muszą być powtarzane żeby nasz układ immunologiczny lepiej się uczył”

W Bytomiu na Śląsku odnotowano pierwszy przypadek ponownego zakażenia koronawirusem w Polsce. Wirusolog prof. Krzysztof Pyrć twierdzi, że to oznacza, iż szczepienia na koronawirusa nie będą jednorazowe.

U mieszkanki Bytomia po 7 tygodniach ponownie stwierdzono zakażenie koronawirusem. Test przeszła z powodu planowanego zabiegu – to obecnie standardowa procedura. Jako, że nie miała objawów, nie spodziewała się, że wynik będzie dodatni.

Powtórne zakażenie Ślązaczki, to pierwszy taki przypadek w Polsce. Do tej pory powtórne zakażenia odnotowano w kilkua państwach europejskich i w Azji.

Wirusolog prof. Krzysztof Pyrć w wywiadzie z portalem Fakt24 straszy, że może to oznaczać, iż ewentualną szczepionkę na koronawirusa należy powtarzać.

– Nie jest to zaskakujące, ale na pewno bardzo martwiące. Bo to oznacza, że nie możemy mówić o tzw. odporności stadnej, na którą wielu liczyło. Co więcej, okazuje się, że powtórne zakażenie też może być objawowe – mówi Pyrć w wywiadzie.

Pytanie tylko, dlaczego mamy bać się choroby, która jest bezobjawowa? – Możliwe, że będą to szczepienia powtarzalne, żeby nasz układ immunologiczny lepiej się uczył. Bo, jak widać, może „zapominać” – mówi dalej lekarz.

– Szczepionka daje nam więcej możliwości, ale doszczepianie może być konieczne. Najważniejsze jednak, by w ogóle powstała – twierdzi Pyrć.

Z drugiej strony barykady stoi lekarz dr Zbigniew Martyka, który zauważa, że w większości przypadków groźniejsza od Covid-19 jest grypa. Martyka przestrzega też przed tzw. „koronapaniką”.

Źródło: fakt.pl