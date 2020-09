Tam nie polecimy. Będzie nowa lista 31 państw z zakazem lotów. To o 13 mniej niż teraz

Rząd przygotował nowe rozporządzeni dotyczące listy krajów, z którymi z powodu pandemii będą zawieszone połączenia lotnicze. Znajduje się na niej 31 państw.

Na obowiązujące obecnie do 15 września liście znajdują się 44 państwa, z którymi z powodu pandemii połączenia są zawieszone. W nowym rozporządzeniu tych krajów ma być 31, czyli o 13 mniej.

Nieoficjalnie wiadomo, że z listy krajów objętych zakazem lotów znikną najprawdopodobniej Malta, Albania, Rumunia i Indie. Pojawią się natomiast Francja, Hiszpania i Chorwacja.

Zakaz lotów ma objąć kraje, których współczynnik zakażeń przekroczy 90 nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Ostateczna lista krajów z zakazem połączeń będzie aktualizowana po weekendzie.

Na tzw. liście pomarańczowej znajdują się państwa, w których wskaźnik nowych zarażeń przekracza 60 na 100 tysięcy mieszkańców. Zakazu lotu do tych krajów nie ma, ale są one odradzane. Na tej liście jest teraz 21 państw. W każdej chwili mogą być one objęte całkowitym zakazem lotów – trafić na listę czerwoną.

Na nowej liście zakazem lotów znajda się najprawdopodobniej (ostateczna wersja będzie podana 14 września): (Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Francja Hiszpania, Kosowo. Luksemburg, Mołdawia; z krajów azjatyckich: Bahrajn, Kuwejt, Irak, Izrael, Malediwy, Katar, Liban; z Ameryki Północnej: Bahamy, Belize, Gwatemala, USA, Honduras, Kostaryka, z Ameryki Południowej: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Paragwaj, Peru i Surinam i dwa kraje afrykańskie: Namibia oraz Republika Zielonego Przylądka.