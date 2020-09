TurboSKANDAL po premierze „Cuties” na Netflixie. „Wara od dzieci wy obleśni pedofile” [WIDEO]

Antyislamska produkcja „Cuties” wywołała wiele głosów krytyki jeszcze przed jej premierą. Wymierzona w muzułmanów francuska produkcja, według niektórych krytyków, promuje pedofilię.

– 11-letnia Amy, która pragnie dołączyć do szkolnego zespołu tanecznego, zaczyna odkrywać swoją kobiecość, co kłóci się z tradycyjnymi wartościami jej rodziny – możemy przeczytać w opisie filmu.

Fabuła skupia się na historii muzułmańskiej 11-latki, która chce dołączyć do rówieśniczek uprawiających „twerking”, czyli „rodzaj tańca o zabarwieniu erotycznym”, który „polega na rytmicznym potrząsaniu pośladkami”.

O ile już samo obsadzenie w roli „twerkujących” 11-latek było kontrowersyjne, o tyle sama produkcja nie pozostawia złudzeń. 11-latki pokazane są w strojach i wyzywającym makijażu, charakterystycznym raczej dla profesji z biurem pod latarnią, niż dla dzieci uczących się w szkole.

Kamera co chwilę robi zbliżenia na trzęsące się pośladki 11-latek. W wielu częściach filmu dziewczynki pokazywane są w trakcie wykonywania erotycznych gestów.

– Oglądam właśnie CUTIES i jestem na granicy porzygania się. Ten film powinien być zablokowony, przysięgam. Ilość zbliżeń na trzęsące pupy 11-latek mnie po prostu obrzydza. To nie jest film o żadnym przekazie, a jeśli miał być to ten przekaz zginął w gąszczu pedofilskiej kamery – komentuje na Twitterze India Kot, konserwatywno-liberalna komentatorka, mieszkająca w Paryżu.

Oglądam właśnie CUTIES i jestem na granicy porzygania się. Ten film powinien być zablokowony, przysięgam. Ilość zbliżeń na trzęsące pupy 11-latek mnie po prostu obrzydza. To nie jest film o żadnym przekazie, a jeśli miał być to ten przekaz zginął w gąszczu pedofilskiej kamery. pic.twitter.com/clq6zwBgmy

Jedziemy dalej! #StopNetflix stop this shit! Nie zgadzam się na to. Wara od dzieci wy obleśni pedofile. 🤢🤢🤢 pic.twitter.com/hdVJ56MXR4

Mam nadzieję, że Netflix za to odpowie! To są normalne sceny? może mi ktoś wytłumaczyć co autor miał na myśli? Naprawdę oni chcą ze mnie zrobić idiotkę, że jest to wyraz artystyczny? SHAME ON YOU NETFLIX! #StopNetflix pic.twitter.com/2T46tbVTxC

— India Kot (@skrecamywprawo) September 11, 2020